Sinema çalışanı kız, salonda sürekli cinsel ilişkiye giren çiftleri ifşa etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve kentteki bir sinema salonunda çalışan genç kız, TikTok hesabı üzerinden sinema salonunda yaşananlara ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Genç kız, salonda film izlemeye diye gelip, sürekli cinsel ilişkiye giren çifte ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde çift net görülmüyor ancak genç kız, olanları tek tek anlattı.

"BİZ HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ"

Genç kız, insanların görünmediğini sandığını belirterek, "Buraya film izlemeye gelip, gizli gizli ilişkiye giriyorlar ve görünmediklerini sanıyorlar ancak gece görüş gözlüklerimiz olduğu için her şeyi görüyoruz. Bir çift sürekli gelip sinemada ilişkiye giriyor ve bizim bu durumu bildiklerimizden haber dar değiller" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLİYORUZ"

Genç kız, salonda tüm olup bitenleri güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirdi. Müşterilerin sık sık kameralarla ilgili soru sorduğunu anlatan genç kız, kameraların her yerde olduğuna dair bilgi vermelerine rağmen bu tarz olaylarla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Sinema çalışanı kız, çiftlerin yer aldığı bir güvenlik kamerası da paylaştı ancak kamerada çiftler net görünmüyor.

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