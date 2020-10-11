Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi
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Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi

11.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.10.2020 07:34
Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi

İkiz bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucağına alan şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6. kez ameliyata girecek olan 8 aylık kızı Neva için takipçilerinden dua istedi.

Şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 56 yaşındaki Özen'in geçtiğimiz şubat ayında baba oldu. Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Sinan O¨zen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. sosyal medya hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerinden dua istedi. Özen, paylaşımında, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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