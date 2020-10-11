Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi

İkiz bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucağına alan şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6. kez ameliyata girecek olan 8 aylık kızı Neva için takipçilerinden dua istedi.