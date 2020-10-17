Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

17.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:50

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen'in sözleri eşini gözyaşlarına boğdu.

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Ancak ailenin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK"

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık bebeğini Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Bebeklerini ameliyathaneye uğurlarken duygu dolu anlar yaşayan acılı aile, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak dua istedi. Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken "Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün" derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" ifadelerini kullandı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Özen'in paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı gelirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Bir çocuk annesi Almeda Abazi, "Allah yardımcınız olsun. Şifa versin inşallah küçük meleğe. Sizi çok iyi anlıyorum. Rabbim size bağışlasın. Dualarımız sizinle" derken Sevim Emre de "Rabbim acil şifalar versin. Çok geçmiş olsun" dedi.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

İlgili Haberler

Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi
Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi
Sinan Özen'in en zor anı...Duygu dolu anlar
Sinan Özen'in en zor anı...Duygu dolu anlar
Gökhan Özen kızlarına kavuştu
Gökhan Özen kızlarına kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Sergey Lavrov Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Füze S 400 Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:49:54. #1.15#
title