Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı

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9 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Sinan Akçıl ile dün yeniden nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, gelinlik tercihiyle sevenlerinden tam not aldı. 2018 yılında kıyılan ilk nikah töreninde dekolteli mini bir gelinlik tercih eden ve hiç beğenilmeyen Kıratlı, dün giydiği gelinlikle sevenlerinden geçer not aldı.

Aralık 2018'de küçük bir arkadaş grubu eşliğinde Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, evliliklerinin dokuzuncu ayında boşanmıştı. Ancak ayrılığa daha fazla dayanmayan ikili, dün yeniden evlendi. Sade nikah töreninde en çok konuşulan konularda biri de oyuncu Burcu Kıratlı'nın gelinliği oldu.

İKİNCİ GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Amsterdam'da kıydıkları nikahta mini özel bir tasarım gelinlik giyen Burcu Kıratlı, bu sefer kendisini ünlü modacı Hakan Akkaya'ya emanet etti. Balık model bir gelinlik tercih eden Kıratlı'nın dünkü hali takipçilerinden de tam not aldı. Kıratlı'nın gelinliği için "Bu sefer gelinliğe benzer bir şey giymiş" ve "Gayet hoş olmuşsun" yorumları yapıldı.

İLK GELİNLİK TERCİHİYLE GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Sinan Akçıl, ilk nikah töreninde Zeynep Bozkaya imzalı dekolteli mini bir gelinlik tercih eden Burcu Kıratlı'yı ilk gördüğünde verdiği "Sevgilim giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle günlerce konuşulmuştu. Kıratlı ise gelinliği hakkındaki eleştirilere "Gelinliğim için açıklama yapma gereği duymuyorum çünkü çok severek giydim" demişti.

İşte Burcu Kıratlı'nın dün giydiği gelinlik için yapılan yorumlar...