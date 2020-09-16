Sims 4 hileleri | En iyi Sims 4 oyunu hileleri ve şifreleri nelerdir? Sims 4 kariyer ve yetenek hilesi The Sims 4, Maxis ve The Sims Studio tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan 2014 tarihli yaşam simülasyonu oyunudur. Sims 4 oyunu yapımcıları oyunun daha eğlenci hale getirmek için bazı şifreler paylaşmıştır. Peki Sims 4 oyun hileleri nelerdir, Sims 4 tüm hileleri nedir?

Sims serisi tüm zamanların en çok satan bilgisayar oyunları listesinde yer almaktadır. Sims 4 oyunu içerisinde single player şeklinde bazı hileler mevcuttur. Bu hilelerle oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Şimdi The Sİms 4 oyunu şifreleri ve hilelerini paylaşalım.

SİMS 4 NEDİR?

The Sims 4, Maxis ve The Sims Studio tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan 2014 tarihli yaşam simülasyonu oyunudur. Electronic Arts, 6 Mayıs 2013 tarihinde bir duyuru yaparak oyunu 2014 yılında piyasaya süreceğini ve Microsoft Windows, Mac OS X platformlarında oynanacağını bildirdi. Microsoft Windows platformu için Kuzey Amerika'da 2 Eylül 2014 tarihinde satışa sunuldu. Mac sürümü içinse 17 Şubat 2015 tarihinde dijital platformdan indirilmeye açık hale geldi. Oyunun konsol sürümü 11 Kasım 2017'de Xbox One ve Playstation 4 için çıktı. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak bilgisayar ve konsol sürümü arasında farklar bulunmaz. Oyun piyasaya çıktığından beri olumlu ve olumsuz birçok eleştiri aldı.

The Sims serisinin dördüncü oyunudur. Önceki oyunlarla aynı konsepte sahiptir ve oyuncular Simleri fiziksel aktivitelerle kontrol edip başkalarıyla iletişim kurdurabilirler. Oyun önceki oyunlar gibi bir kurguya bağlı olmadan ilerler. Oyunun bu sürümünde sim oluşturma ve inşa modu ekranları tekrar dizayn edilmiştir. Serinin önceki oyunlarına göre; bu oyunda duygusal bağlar, simlerin kişiliği, sosyal davranışlar daha ön plandadır.

SİMS 4 NASIL OYNANIR? OYNANIŞI

The Sims 4, serinin önceki oyunları gibi yaşam simülasyonu oyunudur. Oyuncular bir Sim karakteri oluştururlar ve oyunda farklı Sim kişiliklerini keşfederek oyuna yön verirler. Simler daha önceki oyunlardan farklı olarak aynı anda iki fiziksel eylemi gerçekleştirebilir. Ayrıca Simlerin modları da oyun akışını değiştirebilir. Örneğin kızgın ya da heyecanlı bir Sim, verilen bir görevi daha hızlı yapar.

THE SİMS 4 HİLELERİ

resetsim firstname lastname: Sim sıfırlama şifresi

sims.give_satisfaction_points X: Memnuniyet puanı kazanırsınız

sims.fill_all_commodities: Tüm Sims'lerin ihtiyaç hilesi

aspirations.complete_current_milestone: Ödülleri almanızı sağlamaktadır

fullscreen : Tam ekrana geçme kodu

Help : Kullanılabilir tüm komutları listeler

resetSim {Firstname} {Lastname} : Sim'i sıfırlar

headlineeffects {on/off} : Plumbobs, düşünce balonları ve benzeri tüm başlık efektlerini gizlemek

kaching : 1000 Simoleon verir

rosebud : 1000 Simoleon verir

motherlode : 50000 Simoleon verir

Money {buraya sayı gelecek} : Girdiğiniz değer aile bütçesini ifade eder.

fillmotive motive_Bladder: Tuvalet ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Energy: Enerji ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Fun: Eğlence ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Hunger: Açlık ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Hygiene: Temizlik ihtiyacı doldurma hilesi

fillmotive motive_Social: Sosyallik ihtiyacı doldurma hilesi

FreeRealEstate {on veya off yazılacak} : Arazileri ücretsiz satın almayı sağlar.

cas.fulleditmode : Tüm CAS yetenekleri mevcut olacaktır. Ayrıca bunların isimlerini değiştirebilirsiniz

casclockspeed {0 veya 10 arası bir sayı} : Sim saat hızı oluşturma (0 en düşüğü)

fps {on veya off} : Oyundayken ekranın fps değerini gösterir.

hovereffects off : Bir Sim veya Nesne üzerine geldiğinde parlayan dış çizgiyi kaldırır

stats.set_skill_level Major_Acting 10 : Oyunculuk yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 : Arkeoloji yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Baking 10 : Pişirme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 : Bowling yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Comedy 10 : Komedi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Fishing 10 : Balık Tutma yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Gardening 10 : Bahçıvanlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 : Gurme Aşçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 : Aşçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 : Dans etme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_DJ 10 : DJ yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Charisma 10 : Karizma yeteneğini doldurur

weather.start_weather_event weather_Snow_Storm : Hava durmunu fırtınalı yapar

weather.start_weather_event weather_Rain_Storm_Cold : Havayı fırtınalı ve soğuk yapar

weather.start_weather_event weather_Rain_Storm_Warm : Hava durumunu Fırtına ve Ilık olarak değiştirir.

weather.start_weather_event Weather_Heatwave : Havayı güneşli ve sıcak yapar.

weather.start_weather_event weather_Windy_Burning : Hava durumunu rüzgarlı ve sıcak olarak değiştirir.

stats.set_skill_level Major_Guitar 10 : Gitar yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Handiness 10 : El Yatkınlığı (Ağaç İşleme, Kabak Oymacılığı) yeteneğini fuller

?stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 : Bitkisel tedavi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Logic 10 : Mantık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_Media 5 : Medya Prodüksiyon (Üretim) yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Mischief 10 : Yaramazlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Bartending 10 : Mixology yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Painting 10 : Ressamlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Parenting 10 : Ebeveynlik yeteneğini doldurur

sims.remove_all_buffs : Tüm duyguları/ moodlet'leri kaldırma hilesi

sims.add_buff EnergizedHigh : Enerjili moodlet verir

sims.add_buff e_buff_energized : 12 saatlik enerjili moodlet verir

Sims.add_buff ConfidentHigh : Kendine güven moodleti verir

sims.add_buff e_buff_confident : 12 saatlik kendine güven moodleti verir

stats.set_skill_level skill_Dog 5 : Hayvan Yetiştirme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Photography 10 : Fotoğrafçılık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Piano 10 : Piyano yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 : Borulu org çalma yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Programming 10 : Programlama yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Hidden_TreadMill 5 : Kaya atlayışı yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 : Roket Bilimi yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5 : Selvadoradian Kültürü yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Singing 10 : Şarkı Söyleme yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Hidden_Skating 5 : Paten Kayma yeteneğini doldurur (Bu gizli bir beceri olarak geçmektedir)

stats.set_skill_level VampireLore 15 : Vampire Bilmi yeteneğini doldurur

seasons.set_season <0> : Mevsim yaz olur.

seasons.set_season <1> : Mevsim sonbahar olur.

seasons.set_season <2> : Mevsim kış olur.

seasons.set_season <3> : Mevsim ilkbahar olur.

seasons.advance_season : Şu anki oynadığınız oyunda bir sonraki mevsime gider

seasons.set_season_length <0> : Mevsimin uzunluğunu 7 gün yapar

seasons.set_season_length <1> : Mevsimin uzunluğunu 14 gün yapar

seasons.set_season_length <3> : Mevsimin uzunluğunu 28 gün yapar

stats.set_skill_level Major_Vet 10 : Veteriner yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 : Video Oyun Oynama yeteneğini doldurur

Oyun Oynama yeteneğini doldurur stats.set_skill_level Major_Violin 10 : Keman yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Wellness 10 : Sağlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Major_Writing 10 : Yazarlık yeteneğini doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 : Yaratıcılık yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 : Mantık yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 : Devinim (hareketlilik) yeteneğini çocuklar için doldurur

stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 : Sosyallik yeteneğini çocuklar için doldurur

careers.promote Gradeschool : İlkokulda çocuğun sınıf performansını yükseltir

careers.promote Highschool : Lisede çocuğun sınıf performansını yükseltir

careers.promote Scout : İzci kariyerinde terfi atlatır

careers.promote DramaClub : Drama Kulübü'nde terfi atlatır

THE SİMS 4 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Oyun içerisinde hileleri aktif yapabilmek için öncelikle Ctrl + Shift + C tuş kombinasyonuna basmanız gerekmektedir. Ardından yukarıda paylaştığımız hile kodlarını bu alana yazarak hileleri aktif yapabilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde bu alana "testingCheats true" komutunu girdiğinzde Shift tuşu ile birlikte tıklama yaparak bazı seçenekler açılabiliyor. Buradan da bir nevi özellik geliştirme yapabilirsiniz.