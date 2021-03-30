Simone Kaslowski kimdir? TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski nereli?

Simone Kaslowski kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı olan Simone Kaslowski hakkında Simone Kaslowski nereli? Simone Kaslowski kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Simone Kaslowski'nin hayatı ve biyografisi!

İtalyan asıllı iş adamı Simone Kaslowski, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı seçilmesinin ardından gündemin merak edilen konuları arasında olmaya devam ediyor. Simone Kaslowski kimdir? TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski nereli?

SIMONE KASLOWSKI KİMDİR?

İtalyan asıllı iş adamı Simone Kaslowski, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı seçildi. TÜSİAD'ın 49. genel kurul toplantısında, tek aday olarak girdiği seçimde başkan olan Kaslowski, görevi Erol Bilecik'ten devraldı. İtalyan asıllı iş adamı, 1963 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu.

SIMONE KASLOWSKI HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde "Kimya İhtisas Bölgesi" Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.