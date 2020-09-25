Simgesi eu olan element hangisi? Simgesi ( Eu ) olan elementin gerçek ismi nedir? Özellikleri nelerdir?
Kimyasal elementlerin kısa simgeleri soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu elementlerden birisi de "Eu" simgeli elementtir. Peki simgesi eu olan element hangisidir? Simgesi eu olan elementin özellikleri nedir? Atom numarası kaçtır? Kütle numarası kaçtır?
Simgesi eu olan element "Evropiyum" elementidir. Eu elementi periyodik tablonun en altında yer alan "Lantanitler" grubunda yer almaktadır. Peki simgesi eu olan element hakkındaki diğer bilgiler nelerdir?
SİMGESİ EU OLAN ELEMENT NEDİR?
Simgesi Eu olan elementin ismi "Evropiyum" 'dur. Eu elementinin diğer ismi "Avrupyum" olarak geçmektedir.
Eu (Avrupyum - Evropiyum) atom numarası 63 olan bir kimyasal elementtir. İlk olarak 1901 yılında Eugene Demarcay tarafından bulunan, insan yapımı bir elementtir. Element gümüş renginde olup, renkli televizyonlarda kullanılır.
EU ELEMENTİ PERİYODİK TABLODA NEREDE YER ALIR?
Eu elementi periyodik tabloda alt kısımlarda yer alır. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi en aşağıda yatay grupların ilkinde 63 numaraları Eu elementini görebilirsiniz. Eu elementinin atom numarası 63'dür.
EU - EVROPİYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Atomik ağırlığı : 151.964
Erime sıcaklığı : 822.0 °C
Kaynama sıcaklığı : 1597.0 °C
Nötron sayısı : 89
Sınıfı : Seyrek toprak
Kristal yapısı : Kubik
Öz kutle: 293k(g/cm³): 5.259
EVROPİYUM TEMEL ÖZELLİKLERİ
Atom numarası : 63
Element serisi : Lantanitler
Grup, periyot, blok : -, 6, f
Görünüş : Gümüşi beyaz
Kütle numarası 151.964 g/mol
Elektron dizilimi : [Xe] 4f7 6s2
Enerji seviyesi başına elektronlar : 2, 8, 18, 25, 8, 2
CAS kayıt numarası : 7440-53-1
EVROPİYUM FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Maddenin hâli katı
Yoğunluk : 5,264 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu : 5,13 g/cm³
Ergime noktası : 1099 °K - 826 °C
Kaynama noktası : 1802 °K - 1529 °C
Ergime ısısı : 9.21 kJ/mol
Buharlaşma ısısı : 176 kJ/mol
Isı kapasitesi : 27.66 J/(mol·K)
EVROPİYUM ATOM ÖZELLİKLERİ
Kristal yapısı : Hacim Merkezli Kübik Kafes
Yükseltgenme seviyeleri : 3, 2, 1
Elektronegatifliği : 1,2 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi : 547.1 kJ/mol
Atom yarıçapı : 180 pm
Kovalent yarıçapı : 198±6 pm
EVROPİYUM DİĞER ÖZELLİKLERİ
Elektrik direnci : 0.900 µ n?·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik : 13.9 W/(m·K)
Isıl genleşme : 35 µm/(m·K) (25°C'de)
Vickers sertliği : 167 MPa
EUGENE-ANATOLE DEMARCAY KİMDİR?
Eugène-Anatole Demarçay (1 Ocak 1852, Paris - 5 Mart 1903, Paris), araştırmalarında kullanılmak üzere oldukça özel cihazlar tasarlayan Fransız bir kimyacıdır. Gelişmekte olan spektroskopi alanında bir uzman olarak, 1896'da nadir toprak elementi öropiyumun varlığını tespit etti ve onu 1901'de oksit europia olarak izole etti. 1898'de Marie Curie'nin başka bir yeni element olan radyumun varlığını doğrulamasına yardım etti.