Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı

Bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen Simge Sağın, yaz konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kuğu gibi görünen beyaz kıyafetiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı, bu kez derin dekolteli siyah kıyafetiyle olay yarattı.