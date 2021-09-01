Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen Simge Sağın, yaz konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kuğu gibi görünen beyaz kıyafetiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı, bu kez derin dekolteli siyah kıyafetiyle olay yarattı.
Salgın nedeniyle uzun bir süredir sahneden uzak kalan Simge Sağın, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de verdiği konserde kuğu gibi görünen beyaz kıyafetiyle hayranlarını büyüleyen ünlü şarkıcı, bu kez Ayvalık'ta sahneye çıktı.
DERİN DEKOLTELİ KIYAFET TERCİHİ
Göbeğine kadar gelen derin dekolteli siyah bir kıyafet tercihinde bulunarak olay yaratan Simge Sağın, konserdeki fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaştı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan şarkıcı, iltifat dolu yorumlar aldı.