Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı

Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen Simge Sağın, yaz konserlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kuğu gibi görünen beyaz kıyafetiyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı, bu kez derin dekolteli siyah kıyafetiyle olay yarattı.

Salgın nedeniyle uzun bir süredir sahneden uzak kalan Simge Sağın, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de verdiği konserde kuğu gibi görünen beyaz kıyafetiyle hayranlarını büyüleyen ünlü şarkıcı, bu kez Ayvalık'ta sahneye çıktı.

Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı

DERİN DEKOLTELİ KIYAFET TERCİHİ

Göbeğine kadar gelen derin dekolteli siyah bir kıyafet tercihinde bulunarak olay yaratan Simge Sağın, konserdeki fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaştı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan şarkıcı, iltifat dolu yorumlar aldı.

Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Ünal Karaman Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 21:17:10. #1.15#

title