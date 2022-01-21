Zalim İstanbul dizisi ile büyük beğeni toplayan Simay Barlas hayatı merak ediliyor. Sinema Televizyon Bölümünde eğitim gördü, Paramparça dizi ile ilk kez ekranlara geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu Simay Barlas yaşı, boyu ve sevgilisi hakkında detaylı bilgiyi derledik. Simay Barlas kimdir? Aziz 'Efnan' Simay Barlas nereli, kaç yaşında?

Simay Barlas kimdir? sorusunun yanıtı Aziz dizisi izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Son dönemin başarılı isimlerinden olan oyuncu, Zalim İstanbul dizisinde Damla karakteri ile ekranlara geliyor. Peki, Simay Barlas kimdir, nereli? İşte detaylar...

AZİZ DİZİSİ EFNAN KİMDİR?

Aziz dizisi karakterleri tanıtımında Efnan karakteri kendisini şu şekilde anlatıyor;

"Efnan benim adım… Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek… Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene… Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı. Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?"

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Genç oyuncu, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisindeki Öykü karakteri ile elde eden Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Kanal D 'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisindeki Damla karakterini canlandırıyor. Simay Barlas, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Paramparça (Öykü) 2013

Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017

Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017

Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019

Dijital Esaret (Damla-Film) 2019

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