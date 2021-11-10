SİLVAN BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

DİYARBAKIR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ, Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, enerji üretmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadırDSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi'nin en büyük ve en önemli bileşeni olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. 175, 50 metre yüksekliğindeki ve 8, 7 milyon m³ hacimli gövdesi ile Ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan Silvan Barajı'nda sulama ve enerji üretimi 4 aşamalı olarak planlanmış olup her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. Böylece zaman içerisinde enerji üretimi 681 milyon kilovat saatten 88, 41 milyon kilovat saate inerken sulamaya verilen su ise her aşamada artarak 1, 791 milyar m3'e çıkacaktır. Toplam gövde dolgusu miktarı 8, 7 milyon m3 olan barajda, gövde dolgusu tamamlanmış olup, ön yüz betonu imalatları devam etmektedir. Barajda ayrıca, enerji tünelinde, santral binasında, dolusavak boşaltım kanalında ve enjeksiyon imalatlarında çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. 2022 yılı sonunda baraj inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. Silvan Projesi kapsamında yer alan Silvan Barajı, Ara Depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 2, 11 Milyar TL ekonomiye katkı sağlanacaktır.

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