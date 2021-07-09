Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu
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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın görevinden istifa etmesinin ardından Belediye Meclisinde yapılan seçimde Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın görevinden istifa etmesinin ardından Belediye Meclisinde yapılan seçimde Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu.

Silifke Belediye Meclis salonunda yapılan Belediye Başkanlığı seçiminde 17 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Sadık Altunok Silifke Belediye Başkanı oldu. Millet İttifakı'nın adayı Erden Doğruöz 12, Bağımsız aday Barış Kurşun 1 oy aldı. Üçüncü turda oyların çoğunluğunu alan Sadık Altunok Silifke Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok Mecliste yaptığı konuşmada, "Başta Cumhur İttifakı meclis üyeleri olmak üzere, tüm arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Biz her şeyden önce yol arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim yıllarca bir arada olduğumuz kardeşim Mücahit Aktan'ın yerine vekalet ettim. Onun adına teşekkür ediyorum. Dün de babasını kaybettik. Allah rahmet eylesin. İnşallah bugünden sonra da var gücümüzle Silifke için mücadele edeceğiz. Hep beraber Allah rızası için çalışacağız, en yüksek noktalara erişeceğiz diyorum" dedi.

2019 yılı Mayıs ayında meydana gelen olayda, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, eşinden bir süre önce ayrılıp tek başına yaşayan kız kardeşi Meryem Aktan'ı, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Meryem Aktan 2 ay hastanede yattıktan sonra hayatını kaybetmiş, Başkan Mücahit Aktan yapılan soruşturma sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silifke Belediye Başkanlığı görevini vekaleten Sadık Altunok yürütüyordu. - MERSİN

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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