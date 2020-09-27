Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı

Şile'de gençlerin koronavirüs tedbirlerine aldırmadan kamp kurarak festival düzenlemesine ilişkin Kaymakamlık'tan açıklama geldi. Denetimler kapsamında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen yaklaşık 150 kişiye toplamda 110 bin lira idari para cezası kesildiği ve iş yerinin mühürlenerek kapatıldı.

İstanbul Şile'de gençlerin koronavirüse aldırış etmeden kamp kurarak festival düzenlemesine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı. Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığı'ndan yazılı basın açıklaması geldi. Kaymakamlık, 149 kişiye toplamda toplamda 110 bin lira idari para cezası kesildiği ve iş yerinin mühürlenerek kapatıldığını denildi.

Açıklamada, Şile Doğancılı mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kamp organizasyonu düzenlediğinin tespit edildiği, kamp organizasyonun düzenleneceği bilgisinin alınması üzerine 24 Eylül 2020 günü 18.30 sıralarında işletme sahibi ile görüşüldüğü ve KOVİD-19 tedbirleri kapsamında ve işletme ruhsatının bulunmaması sebebiyle organizasyonu gerçekleştiremeyeceğinin bildirildiği belirtildi.

112 KİŞİYE 75 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kamp yapacak şahısların bireysel olarak 25 Eylül'den itibaren işletmeye gelmeye başlamaları üzerine gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kamp yapacak şahısların işletmeyi kullanmalarına müsaade edilmediğinin kaydedildiği açıklamada, "Kamp yapacak şahısların işletme içerisine alınmaması sebebiyle bireysel olarak kamp alanının kuzeyinde bulunan hazine arazisine yerleştikleri görülmüştür. Bunun üzerine KOVİD-19 tedbirleri kapsamında kamp yapmaya gelen şahıslar üzerinde yapılan denetimlerde, 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 TL, 49 kişiye Emre Aykırı Davranış (müzik dinlemek) toplamda 19 bin 208 TL, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 TL genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 TL idari yaptırım uygulanmıştır" ifadelerinde yer verildi.

37 KİŞİYE DE 34 BİN LİR CEZA

Yazılı açıklamada, "Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından 13 adet araç trafikten men edilmiş, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmış, 37 kişiye diğer trafik suçlarından toplamda 34 bin 415 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşletmenin ruhsatının bulunmaması sebebiyle Şile Belediyesi Zabıta ekipleri ile irtibata geçilerek iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır. Yaklaşık 300 kişiden oluşan şahıslar, yapılan denetimler sonrasında ilçemizden ayrılmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak