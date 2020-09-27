Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
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Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı

27.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:41

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, koronavirüse aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok etkinlik ve festivale kısıtlama getirilirken, Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç tedbirleri hiçe sayarak bir festival gerçekleştirdi.

Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti.

Şile'de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti

ARABALARIN ÜSTÜNDE DANS ETTİLER

Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

Şile'de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Haber Yorumları (6)
HASAN: Allah hepinize akıl fikir versin diyecek başka söz bulamıyorum sizlere.
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HASAN: Bu kuralara uymayanları para cezası kesmez. Bunları alıp 14 gün yutrlara karantina odasına almak gerekir. Başka çözüm olmaz. Bunlar zengin para önemli değil.
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AKIL: Cahiller topluluğu, olayı idrak edecek düşünme yetisine sahip değiller, o kapasiteye ulaşamamışlardır. Sizin yüzünüzden herhangi bir masum canı yanarsa vicdanınızla başbaşa kalmanız dileğiyle
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