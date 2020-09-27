Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, koronavirüse aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok etkinlik ve festivale kısıtlama getirilirken, Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç tedbirleri hiçe sayarak bir festival gerçekleştirdi.

Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti.

ARABALARIN ÜSTÜNDE DANS ETTİLER

Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR