Şilan Barajı ile binlerce dönüm arazi suya kavuşacak

- Şilan Barajı ile binlerce dönüm arazi suya kavuşacak Bölge muhtarları, hem sulama hem de içme suyunda önemli olan projenin hayata geçirilmesini istiyor Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yaygın mahallesine yakın bir bölgede bulunan Şilan deresi üzerinde kurulacak baraj ile bölgedeki tarım...

- Şilan Barajı ile binlerce dönüm arazi suya kavuşacak

Bölge muhtarları, hem sulama hem de içme suyunda önemli olan projenin hayata geçirilmesini istiyor

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yaygın mahallesine yakın bir bölgede bulunan Şilan deresi üzerinde kurulacak baraj ile bölgedeki tarım alanlarının da sulama sorununu çözülecek. Bölge muhtarları, barajın yapımına başlanılmasını talep ederek sulama sorununun da ortadan kalkacağını söylediler.

Ülke olarak kurak bir yılın geçtiği bu süreçte, Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi Puluşağı Şilan mezrasında bulunan ve halk arasında Şilan Deresi olarak bilinen kaynağın debisinin oldukça yüksek olması nedeniyle, vatandaşlar baraj kurulması ile yaklaşık 160 bin dönüm tarım alanlarının da sulanabileceğini söylediler.

DSİ tarafından da bölgede fizibilite çalışmaları devam ederken, barajın biran önce hayata geçirilmesini talep eden bölgedeki mahallelerin muhtarları, kuraklık çanlarının çaldığı bu dönemde su bakımından oldukça bol olan su kaynağının tarım alanlarının sulanması adına değerlendirilmesini istiyor.

6 yıllık su ölçümleri tamamlanan Şilan Deresinin baraj yapılması noktasında projenin öncülüğünü yapan isimlerden biri olan Mehmet Nuri Alan, 112 metre yükseklikte olması planlanan Şilan Barajı'nın faaliyete geçmesi durumunda Battalgazi ilçesindeki sulama sorununun da büyük oranda ortadan kalkacağını ifade etti.

Bölgedeki su kaynağının içme suyu olarak da kullanabileceğini belirten Alan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)'nin de 2017'de bir projesinin yer aldığını söyledi. Bölgede kamulaştırma alanında da sıkıntı olmadığını dile getiren Alan, Şilan Barajı'nın yapılması durumunda üzerinde Hidroelektrik Santrali'nin de kurulabileceğini belitti.

Battalgazi Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Nevzat Alan ise, bölgede bulunan su kaynağının baraj olacak seviyede olduğunu ifade ederek, "Bu suyumuz yılardır boşa akıyor. Bölgede birçok köyde sulama sıkıntısı yaşanıyor. Siyasilerimizden ve yetkililerimizden ricamız biran önce bu barajın yapılarak faaliyete geçmesi" diye konuştu.

Karatepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş'ta, Battalgazi ilçesinde bulunan Yarımcahan Ovasında yıllardır sulama sıkıntısının yaşandığına dikkat çekerek, "Sadece bu bölgenin çözümü için Şilan Barajının faaliyete geçmesi yeterli olacak. Bu bölgede 20 mahallemiz var, aldığımız bilgilere göre 160 bin dönüm tarım alanında sulama yapılabilecek. Malatya'mızda birçok bölgede sulama sorunu çözüldü, sadece bu bölgemizde sulama sorunu yaşanıyor. Allah'ın izniyle siyasilerimiz ve yetkililerimizin de desteği ile bu bölge de sulama sıkıntısının da çözüleceğini inanıyoruz" dedi.

Bölge halkında Ramazan Dere'de, suyun şuan ez az seviyede akmasına rağmen yeterli olduğunu dile getirerek, "Burada resmen deniz akıyor, su debisi yüksek. Bu suyun boşa almasının önüne geçilerek yapılacak baraj ile Battalgazi ilçesindeki tarım alanları suya kavuşabilir. Bölgenin coğrafi şartları da baraj yapılması için oldukça müsait" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ