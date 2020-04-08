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Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.

08.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:30

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.

Menteşe ilçesinde zabıta amirliğinden emekli olduktan sonra turizmle uğraşan Durmaz'ın can sıkıntısından tek başına tavla oynadı anlar eşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Durmaz'ın eşinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi, paylaşıldı ve yorum aldı.

Durmaz, AA muhabirine, vakit geçirmek temizlik gibi ev işlerinde eşine yardım ettiğini söyledi.

Ev işleri bittikten sonra yeniden canının sıkılmaya başladığını belirten Durmaz "Sonra ne yapayım diye düşünüyorum. Televizyonu açıyorum, stres oluyorum. Belgesel falan izliyoruz. Derken aklıma böyle bir şey geldi. Hem hareket etmiş olurum diye düşündüm." dedi.

Sosyal medyada, paylaşılan görüntüsüyle ilgili olumlu tepkiler aldığını anlatan Durmaz, bu durumun hoşuna gittiğini dile getirdi.

Herkese evde kalma çağrısı yapan Durmaz, "Evde çeşitli etkinlikler yapsınlar. Sırf televizyona bakmakla, oturmakla olmaz. Bazen böyle bir hareketlilik, esprili şeyler de güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA

Kaynak: AA

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Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA
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