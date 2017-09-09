Siirt'te PKK'lı Teröristler AK Parti'li Meclis Üyesinin Dayısını Şehit Etti

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kemerli Köyü'nde PKK'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan'ı kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan'ı silahla vurarak öldürdü.

TEK KURŞUNLA ENSESİNDEN VURDULAR

PKK'lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kemerli Köyü'ne gidip, Mehmet Salih Aslan'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan'ı ensesinden tek kurşunla vurdu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan'ı da bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN DAYISI

Öte yandan şehit olan Mehmet Salih Aslan'ın Kemerli Köyü'nün muhtarı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sadık Adıgüzel'in dayısı olduğu ortaya çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

"BU MÜNFERİT BİR OLAYDIR"

Olayla ilgili Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise şu açıklamayı yaptı:

Kemerli Köyü'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir.