Siirt Halk Kütüphanesi Modern Binasıyla Hizmet Verecek

Terör örgütü PKK mensuplarınca yakılması nedeniyle geçici binasında hizmet veren Siirt İl Halk Kütüphanesinin yerine kentin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak modern bir kütüphane binası yapılacak.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının Siirt'te gerçekleştirdiği saldırılarda ateşe verilen 53 yıllık Siirt İl Halk Kütüphanesinin yerine yeni kütüphane binası inşa edilecek.

Yangında kurtarılan 48 bin kitabın taşınmasıyla Güres Caddesi'ndeki geçici binasında hizmet veren kütüphanenin yerine, Vali Ali Fuat Atik'in girişimleriyle 7 bin 500 metrekare alan üzerinde 4 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni bir bina yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ateşe verilen kütüphanede 50 yıllık arşivi ve 12 bin kitabı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kütüphanenin, bölgenin en donanımlı kütüphanelerinin başında geldiğini aktaran Uslu, "Yanan 12 bin kitabın dışında diğer bütün kitapları kurtardık. Kitaplarımızı halen Kültür Merkezi'nde muhafaza etmekteyiz. Kütüphanemiz yandıktan sonra yeni bir kütüphane arayışına girdik. Devletimiz büyüktür, Allah devletimize zeval vermesin. Kütüphanenin yanmasıyla beraber geçici İl Halk Kütüphanesi açıldı. Bölgenin en donanımlı kütüphanesi durumundayken daha dar bir alana taşınmak zorunda kaldık." dedi.

Kentte muazzam bir okuyucu kitlesinin bulunduğunu anlatan Uslu, yetersiz olmasına rağmen geçici kütüphanenin de okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştığını aktardı.

Yatırım programına alınan yeni kütüphane için arsa arayışlarının sonuçlanmasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü de kapsayacak modern bir eserin kente kazandırılacağını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Yeni binamız belki de bölgenin en kapsamlı kompleksi olacak. 7 bin 500 metrekare alan üzerinde 4 bin metrekare inşaat alanıyla 2 bloktan oluşacak kütüphanemizde, bir kültür merkezi ve kütüphanede ihtiyaçları karşılayacak her şey bulunacak. Bu kütüphanemizin ilimizin 50 yıllık ihtiyacını karşılamasını hedefliyoruz."

Projeyle ilgili herhangi bir ödenek sıkıntısı yaşamadıklarını dile getiren Uslu, proje ihalesinin 27 Ağustos'ta yapıldığını belirtti.

"Uygulama ihalesine geçilecek olan kütüphanemizi 1,5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." diyen Uslu, okuyucuların kütüphane hasretini gidermek için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

"Bizi cahilleştirmek istiyorlar"

Okuyuculardan Merve Erten de kütüphanelerinin ateşe verilmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kütüphanelerinin saldırıya uğramasına bir türlü anlam veremediklerini dile getiren Erten, şöyle devam etti:

"Öğrenciler olarak şu an geçici yerde kütüphaneden faydalanıyoruz. Eskiye dayanan kitaplarımız kül oldu. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Açıkçası bizi cahilleştirmek istiyorlar. Bu geçici yerde çok mutlu değiliz. Yeni bir kütüphane yapılıyor. Yeni kütüphanemizin yapımının hızlandırılmasını istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Devletimiz inşallah bizleri mağdur etmeyecektir."

Orhan Aslan da kütüphanelerinin ateşe verilmesini "çok kötü bir durum" olarak niteledi.

"Çok cahilce bir durum oldu. Olacak gibi değil. Kendi çocuklarını, kendilerini medeniyet olarak geri bırakmaları kötü bir durum. Yeni kütüphanemiz yapılana kadar bu geçici yerde kısıtlı imkanlarda kitaplardan faydalanıyoruz." diyen Aslan, bir an önce yeni kütüphanelerine kavuşmak istediklerini kaydetti.

İdris Kaplan da özel eğitim kurumlarına gitme imkanının bulunmadığını ve bu nedenle kütüphanede ders çalıştıklarını dile getirdi.

Kaplan, "Eski kütüphanemiz bizim için yeterliydi ama yakıldı. Biz mağdur edildik. Yeni kütüphanenin yapılması hepimiz için çok iyi olacak. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Kerem Özer de özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için bir şans olan kütüphanenin ateşe verilmesinin acısını yüreğinde taşıdığını vurguladı.

"Yakılan kütüphanemiz genişti, büyüktü ve tavanı daha yüksekti. Çok ferah bir yerdi ama maalesef yakıldı. Yeni kütüphanenin bir an önce yapılması maddi durumu iyi olmayanlar için iyi olur. Sadece benim için değil herkes için daha iyi olur. Özellikle öğrenciler için çok iyi olur. Bu geçici yer biraz dar." diyen Özer, yeni kütüphaneye kavuşmak istediklerini aktardı.

6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırılarda, kentteki kamu binaları, banka şubeleri ve iş yerlerinin yanı sıra 53 yıl hizmet veren Siirt İl Halk Kütüphanesi de molotof kokteylli saldırı sonucu ateşe verilmişti.

Yılda 60 bin okuyucunun faydalandığı 900 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı kütüphanenin saldırıya uğramasıyla 50 yıllık arşivi ve 60 bin kitabından 12 bini kül olmuş, görme engellilerin kullandığı kabartma alfabeyle yazılan kitaplar ve kitap okuma makinesi de kullanılamaz hale gelmişti.