Signal kimin uygulaması, hangi ülkenin? Signal uygulaması güvenli mi? Elon Musk'ın önerdiği Signal uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

WhatsApp benzeri uygulamalar aranırken pek çok uygulamanın adı mesajlaşmak için geçti bunlardan biri de signal oldu. Elon Musk'ın tweet atarak kullanımayı önerdiği Signal uygulaması hangi ülkenin? Signal uygulaması güvenli mi? Signal kimin uygulaması?

Elon Musk'un önerdiği mesajlaşma uygulaması Signal son günlerde WhatsApp'ın alternatifi olarak gündemde. WhatsApp'ın yeni güncellemesinin ardından Elon Musk, 'Signal kullanın' açıklamasını yaptı. İşte şifreli şekilde sesli, görüntülü arama ve mesajlaşma uygulaması olan Signal hakkında merak edilenler…

SİGNAL UYGULAMASI NEDİR?

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

Signal uygulaması standart cep telefon numaralarını kullanır ve diğer Signal uygulamasında kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme bulunur.

Open Whisper Systems'a ait Signal yazılımı ücretsiz ve herkese açık bir kaynak. Apple'ın iOS'u ve Android için şifreli telefon görüşmesi ve yazılı mesajlaşma hizmeti sunuyor. Open Whispers Systems, Signal Protocol'ü WhatsApp'e entegre etmek için WhatsApp ile ortaklığa gitti. Yazılımın original ses şifrelemesi, Zimmermann Gerçek Zamanlı Aktarma İletişim Protokolü'ne (Zimmermann Real-time Transport Protocol-ZRTP) dayalı. ZRTP'nin, canlı telefon görüşmesinin dinlenmesi anlamına gelen 'araya giren adam saldırılarına' (Man-in-the-middle-attack-MiTM) karşı güvenli olduğu belirtiliyor.

Twitter'dan açıklama yapan Musk, 'Signal kullanın' demekle yetindi. Diğer bir deyişle WhatsApp'ın bırakılmasını tavsiye eden Musk, alternatif bir iletişim aracı olan Signal'i tavsiye etti.

WHATSAPP İLE SIGNAL ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? SIGNAL GÜVENLİ Mİ?

Signal'de gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik adına uçtan uca şifrelenir. Ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama birkaç saniye geç başlasa da ses kalitesi yüksektir ve kesilmeler yaşanmaz.

Ayrıca WhatsApp kişi listelerini şifrelemezken, Signal hiçbir şekilde buna izin vermez.

SIGNAL KİMİN UYGULAMASI?

Hemen belirtelim ki Signal uygulaması ne bir şahsa ne de bir ülkeye ait değil. Signal uygulaması ABD'de kurulan Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilen kar amacı gütmeyen uluslararası uygulamadır. Tamamiyle sosyal sorumluluk misyonu ile hazırlanmıştır. Güvenli haberleşme ve ifade özgürlüğünü koruma amacı gütmektedir. Bununla birlikte hemen belirtelim ki Elon Musk ile Signal Vakfı'nın ve Signal Messenger LLC'nin organik herhangi bir bağı bulunmamaktadır.

SİGNAL VAKFI KİM TARAFINDAN KURULDU? SIGNAL HANGİ ÜLKENİN?

Signal Vakfı, resmi olarak Signal Teknoloji Vakfı , Moxie Marlinspike ve Brian Acton tarafından 2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu, "ifade özgürlüğünü koruyan ve güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı gizlilik teknolojisi geliştirmektir." Vakıf, adını Signal mesajlaşma uygulamasıyla paylaşır.

21 Şubat 2018'de Moxie Marlinspike ve WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Signal Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu. Vakıf, Eylül 2017'de WhatsApp'ın ana şirketi Facebook'tan ayrılan Acton'dan 50 milyon dolarlık bir fonla başladı. Basın Özgürlüğü Vakfı daha önce Signal projesinin mali sponsoru olarak görev yapmış ve vakfın kar amacı gütmeyen statüsü devam ederken proje adına bağış kabul etmeye devam etti. İlk 50 milyon dolarlık finansman, Brian Acton'dan Signal Teknoloji Vakfı'na bağış değil, krediydi. 2018 sonunda kredi 105.000.400 dolara yükseldi ve bu tutarın 28 Şubat 2068'de geri ödenecek. Kredi teminatsız ve % 0 faizlidir.