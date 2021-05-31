Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi
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Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "Sigara kullanan herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" Sağlık Bakanlığı tarafından sigara kullanımını azaltmak amacıyla 'Başarabilirsin' temasıyla başlatılan kampanya kapsamında...

Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk;

"Sigara kullanan herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum"

DENİZLİ - Sağlık Bakanlığı tarafından sigara kullanımını azaltmak amacıyla 'Başarabilirsin' temasıyla başlatılan kampanya kapsamında Denizli'de sigarayı bırakan sağlık çalışanlarına Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından başarı belgesi verildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında 2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" başlatılması kararı alınmıştı. Bu amaçla toplumda tütün kullanımının azaltılması ve pasif etkilerini önlemek amaçlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 Mayıs ayı itibariyle "Başarabilirsin" temasıyla öncelikle sağlık personellerinden başlamak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin katılımıyla sigara bırakma kampanyası hayata geçirilmişti. Bu kapsamda sigarayı bırakan sağlık çalışanları Esra Ümmühan Yolaçan, Mustafa Yolaçan, Gülistan Şimşek, Semra Çağlayan ve Sezai Tetik'e İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından başarı belgesi verildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tütün kullanımını en aza indirmek ve pasif etkilerini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Başarabilirsin teması ile sigara bırakma kampanyasının hayata geçirildiğini belirterek; "Ülkemizde tütünle mücadele büyük bir kararlılıkta sürdürülmektedir. Tütünle mücadelede sağlanan başarı, bağımlılıktan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızın başlattığı kampanya kapsamında şuana kadar 59 sağlık çalışanımız başvuruda bulundu. Kendilerine verilen eğitimlerle tütün ürünlerinin zararları ve bırakma konusunda izlenecek yöntemler anlatıldı. Başvuruda bulunan 59 personelimizin 16'sı şuan sigarayı bıraktı. Bugün 5'ine başarı belgelerini verdik. Çocuklarımıza kötü örnek olmamak için sigara kullanan herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Başarabilirsin kampanyası ile şuana kadar 16 sağlık personelimiz sigarayı bıraktı"

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Eylem Küçükebe de Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Başarabilirsin kampanyasının sağlık personelleri bünyesinde mayıs ayı itibariyle başladığını belirterek; "Polikliniğimize başvuran sigara kullanan kişilerin polikliniğimizde ayrıntılı sigara öyküsünü değerlendiriyoruz. Kontrollerimizde tütün kullanımında rolü olduğu bilinen davranış bağımlılıklarını irdeleyip, yerine fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği Başarabilirsin kampanyası ile şuana kadar 16 sağlık personelimiz sigarayı bıraktı. Önümüzdeki aylarda diğer kurumlardan sigara kullananları da kampanyayı katılmayı bekliyoruz. Herkesi tütünsüz bir hayata bekliyoruz" diye konuştu.

Sigara bırakan sağlık çalışanları da küçük yaşlarda büyüklere özenerek sigaraya başladıklarını ve uzun yıllar kullandıklarını proje sayesinde sigara bırakmaya karar verdiklerini, Dr. Eylem Küçükebe'nin desteği ile de bıraktıklarını söyledi. Sigara bıraktıktan sonra sigara içilen ortamların kendilerine kötü geldiğinden bahseden sağlık çalışanları, yürürken, merdiven çıkarken şimdi daha rahat çıktıklarını ileride de daha da iyi olacaklarını söyleyerek herkesi sigara bırakmaya davet ettiler.

Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi
Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi
Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi
Sigarayı bırakan sağlıkçılara başarı belgesi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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