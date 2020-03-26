"Sigara koronavirüsün ciğerlere yerleşmesini kolaylaştırıyor" Astım ve KOAH hastalarının koronavirüs risk grubunda olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 kurala uyum konusunda taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Astım ve KOAH hastalarının koronavirüs risk grubunda olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 kurala uyum konusunda taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Faruk Çiftçi, "Sigara, COVİD 19 virüsünün akciğerlere daha rahat yerleşmesine neden olur. Bu nedenle genç, yaşlı sigara içen herkes risk altındadır" dedi.

KOAH ve astım hastalarının çok gerekli olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini hatırlatan VM Medical Park Pendik Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Çiftçi, bu hastalara önerilerini şöyle sıraladı:

"KOAH'lılar ve astımlılar ev içinde veya dışında diğer kişilerle temastan kaçınmalı, 1 metre mesafe kuralına uymalı, elleri sık sık sabunla en az 20 saniye yıkamalı, hastalık belirtileri gösteren kimselerle aynı kapalı mekanda bulunmamalıdırlar. Hastalıklarıyla ilgili ilaçlarını düzenli almalılar. Hastalıklarıyla ilgili hastaneye gitme durumları çok gerekliyse, korunma tedbirlerine azami riayet göstermelidirler. Ayrıca dengeli beslenmeli, yeterli derecede uyumalılar."

KOAH'LILAR ASTIMLILARA GÖRE DAHA RİSKLİ

COVID-19'un kronik göğüs hastalığı olan kişilerde daha tehlikeli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Faruk Çiftçi, "COVID-19 özellikle akciğerleri tutan zatürre ve solunum yetmezliğiyle seyredip bazen ölüme yol açabilen bir enfeksiyona sebep olur. KOAH ve astım gibi kronik akciğer hastalıkları da akciğerlerin solunum fonksiyonlarının yeterli derecede yerine getirememesiyle ortaya çıkmaktadır. Her iki hastalık da akciğerde ortaya çıktığı için solunum yetmezliği ve kötüye gidiş daha çok görülebilmektedir. Ayrıca özellikle KOAH'ta akciğerlerde yapısal bozukluk vardır. Dolayısıyla virüsün akciğerlerde tutunabilmesi ve yerleşip yayılabilmesi daha kolay olmaktadır. Bu nedenle KOAH astıma göre COVID-19 açısından daha risklidir" diye konuştu.

Zatürre ve grip aşılarının COVID-19 tedavisi ile doğrudan herhangi bir ilişkisi olmadığını dile getiren Prof. Dr. Faruk Çiftçi, "Bu aşılar COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlamazlar. Ancak COVID-19 dışında düşünüldüğünde, genel olarak bu hastaların diğer grip etkenlerinden korunmaları için her yıl Eylül- Ekim aylarında grip aşısı yaptırmaları ve pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreden korunmak için zatürre aşısı yaptırmaları yararlıdır" ifadelerini kullandı.

SİGARA AKCİĞERİN KENDİNİ TEMİZLEME MEKANİZMASINI BOZAR

KOAH ve astım hastalarına beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Dr. Faruk Çiftçi, "Bu hastaların dengeli, vücut direncini yüksek tutacak şekilde beslenmeleri ve bol sıvı almaları önemlidir. Bunun dışında, sigara akciğerler ile solunum yollarının savunma sistemini ve akciğerin kendi kendini temizleme mekanizmasını bozar. Böylece virüsün akciğerlere daha rahat yerleşmesine neden olur. Belirtiler diğer hastalardan farklı değildir. COVID-19'un henüz tam tedavisi bulunabilmiş değildir. Bununla birlikte hastalık erken aşamadayken fark edildiğinde tedavi şansı daha yüksek olabilir" dedi.

Kaynak: DHA