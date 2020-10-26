Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nedir? İstanbul Trip- Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan Sıfır Sıkıntı şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. İstanbul Trip'e ait Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip İstanbul Trip bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Sıfır Sıkıntı şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. İstanbul Trip'e ait Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nasıldır? Peki Sıfır Sıkıntı şarkı sözleri nelerdir?
SIFIR SIKINTI ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı
Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı
Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı!
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Sokakta siren sesi telefonda hışırtı
Neden böyle yaptınız?
Canımız çok sıkıldı
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Sistemi sikiyim anlattıklarım bildiklerimle alakalı
Kovalarız bu sokaklarda fiyakalı
Sokayım riyakarların aklındakı kalın düşünce tuğlalarını
Kurtarma yarını kafanda anı yaşa ilk kural bu day
Bir tutam çabayı yerle bir edenler
Aslında bakarsan sonunda derbeder olanlar
Merkezi kimseye değil
İlk etapta kendine soranlar burada
İst Trip Şeyho Noisart Zadex Muşta Islah
Edilir düşmanlar hızla Karaköy şebeke kovalar hızla bitch
Sen yalan ol kıskan
Trip Çete alev aldı 7 Tepe
Sözlerimiz bir reçete dumanaltı nesillere
Dolaşır üstünde beatin rodeo
Yine mi yönümüz ghetto
Istanbul bu ve de yanında Şeyho
Bu Ehl i Babylon Teo
Sofik algım dumanlanan ruhum kurar bütün bağlantılar spiritüel
Bu beyaz bulutlar yok yavaş cocuklar hız ibresi artar bu müzik ritüel
Düzen değil kuzen ama hep kafamız güzel
Junky kankilerle funky partilerde
Bambi munchies herkes katil harbiden
İçimde tutamam nefesim
Biz yaptık kırıldı hevesin
Her yer keleş biraz da beleş
Yakala birini delek
Kafalar gide gele çekilecek
Kapa kepenkleri Trip gelecek
Ateş vur dur yak
Kafa kırık bak
Kalanı yok et hemen gecenin tribi gelir en tepeden
Yala yala paradan
Sabah sabah kanakan
Kara Karaköyüm lan
Arapcami ghettoman
Delirmişler ya da bizi delirtcekler
Siz biz demeyecekler mahkum edip ezecekler
Üstünde gökyüzü bak ayağının altında dünya
Eğitim okulda olmaz çocuk bir çık sokağa aaa
Müfredatı cahilleşmek üzerine
Orta parmak kaldır boktan dünya düzenine
Üzerine sürüyoruz üzerine
Tony Montana gibi sizi düzerim
Bro hi five trip thug life
Hayat half life size large size
Gemi batmaz bu limanda
Wack inanmaz delik açmaz
Ama şaşmaz hedef hep tek bu gece de itlik serserilik
Sadece uyardık terslemedik
Bu bi' ön sunum aga ama ders demedik
Kapa kapıları bacadan giricem bi' kerede
İkileme düşüp kafa gider yine dikine de
Piyasada bitirime gerek olduğundan burdayım
Punchları sapladım etine de
MC DJ B boy Writer
Rızla sigara griender Trip Şeyn Muşta street fighter
Sahnende bırak lan mic'ı
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı
Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı
Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı!
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Sokakta siren sesi telefonda hışırtı
Neden böyle yaptınız?
Canımız çok sıkıldı
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Yedim kafayı
Moruk hadi bir beat aç
Geçirelim iki laf
Kaçacaksan Amerika'ya sür geçsin gemileri filikan
Açık denizlere dalıp derinlere demir at
Etkiledi seni Şam Di mi? Yeni nesil yepisyeni tarz
Hezimeti keyif verir ekip has
Ve bilesin en piçleri Şehinşah Şehinşah Şehinşah
Sevme beni unut beni
Tanıma sakın ha Ufuk değil
Estetik parası ayarlasam
Yollardım konsere Mestefe'yi deli gibi yaz
Seni bi silah yapar elindeki mik
Seni bi kral yapar beni militan hepimiz için iyi bir trip var ederiz arz
Ve başladı bizim istila
Speedy Mustafa stili sikeyim şirketlerinizi
Reddettik sisteminizi düz tutamaz denge beni
Üstüme giydim pezevenk gömleğimi
Sen para ver rap'e ben böbreğimi pembe bereni bordoya boya bari
Sikleyelim ne dediğini
Severim çiğköfte ve milkshake
Miden bulanmasın gevşek
Yeditepe İstanbul Trip Gang
Yerin altına ineriz yükselerek
Yürü Allah versin ha
Uber'de Au revoir merci çal
Karaköy tarifeler gaddar
Sıkıntı çift sıfır amcıklar
Serseri günahsız veletti, şeytan da bir aralar melekti sikik
Dünya düzenine kafa tutmam için sadece para değil gerekli
Huzur çoktan semtimde emekliydi
İstanbul Trip bu Karaköy hood (hood hood)
Muşta sokakta Şeyho'da yanımda flexteydi
Noisart yine bizle beat'te
O zaman parçaya hadi hit de
Ne yaparsam yapayım çıkmaz ki başım bu her türlü beladan git be
Sanıyor rahatım baya kitle iki gün part çalış günüm bit be
Hip Hop 15 senedir omzumda olacak parlayan en güzel rütbe
Sıkıntıya ziyan gecelere firar
Beyaz yaka kirlenir sokakları arar
Verdiğim karar Hip-Hop bana kariyer azim bu kültüre yıkılmaz bariyer
S A Karayel kuzeyin batısında
Her daim adım var Rap'in çatısında
İki yakasında bu şehrin esamemiz
Bu yüzden yırtıcı bi' biraz ifademiz
Belli mesafemiz hırsızlara bir de biz talibiz yine yıldızlara
Küs şansına sen küs şansına düşece'z biz kabus olup aklına
Too Much'ı tahtına mühürledik
Hadi buradan yol alın homeboylar
İsmimi bilir benim her şehirde emin olun ki b boylar
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Peşindeyiz hepsinin bırakmayız kırıntı
Kafam yüksek gezerim gözlerimde ışıltı
Oluyoruz çıkıntı çünkü sıfır sıkıntı
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı
Sokakta siren sesi telefonda hışırtı
Neden böyle yaptınız?
Canımız çok sıkıldı
Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı