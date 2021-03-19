Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti
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Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti

19.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:50

Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti Galerici Ahmet Yurtlu: "İkinci ele bir hareket gelecek" Galerici Ahmet Yurtlu, sıfır araçlarda taksit sayısının artırılmasından memnun olduklarını söyleyerek, "İkinci ele bir hareket gelecek" dedi.

Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti

Galerici Ahmet Yurtlu:

"İkinci ele bir hareket gelecek"

KAYSERİ - Galerici Ahmet Yurtlu, sıfır araçlarda taksit sayısının artırılmasından memnun olduklarını söyleyerek, "İkinci ele bir hareket gelecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında, değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilme imkanı galericileri sevindirdi. Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, "Yapılan vadeyle beraber orta sınıf araçlardaki satış biraz daha hızlanacak. Çünkü 6-7 aydır otomotiv sektörünün durağana geçtiği bir sezon yaşıyoruz. Eylül ayının ortalarından sonra satışlar durdu. 2020'nin ortalarında çok ciddi bir fiyat artışı ve sirkülasyonu vardı. Akabinde de fiyatlarda yüzde 20'ye gerileme oldu. Piyasada da ciddi bir daralma oldu. İnşaat ve otomotiv sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu için durduğunda sıkıntı oluyor. Bundan dolayı bakanlığın böyle bir tasarrufu oldu. Bu uygulama, aslında var olan bir uygulamaydı, taksit yapılıyordu ama yasallaştı. Bu gelişmenin 15 Nisan'dan sonra etkilerini göreceğiz. İkinci elde fiyatların biraz daha oturacağını düşünüyoruz. Artış beklemiyoruz ama düşüş de olmayacaktır. Bundan sonra da piyasada hareket olacağını, özellikle de 120-200 bin TL fiyat aralığında olan araçlarda hareket bekliyoruz. Bununla birlikte faiz indiriminin de olmasını bekliyoruz. Vatandaşın alım gücü düştü. İnsanlar almak istiyorlar ama fonlanması gerekiyor. 2020'de yapılan fonlamalar ile ciddi bir hareket kazanılmıştı. Otomotiv sektörü de gelişme ve kalkınmada aldığı puanlar ile katkı sağlamıştı" ifadelerini kullandı.

Yurtlu, "Bizim 2021 yılından beklentimiz nisandan sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz. Sıfır araçların satışlarının etkilenmesi ikinci eli de hareketlendirir. Normalde sıfır satışı artınca ikinci el satışı azalır diye düşünülür ama işleyiş öyle değil. Bugün sıfır araç alanların çoğunun kinci el aracı var. Bu durumda kendi aracını satınca ikinci elde de bir sirkülasyon olacak. Bunun da ikinci ele bir hareket getireceğine inanıyorum" dedi.

Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti
Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti
Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti
Sıfır araçların taksitlendirilmesi galericiyi memnun etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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