Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Karabağlar Yaylası Alle Kavağı mevkisinde Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Ahırdaki 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetini sürdüren yağışlar nedeniyle vatandaşların Karabağlar Yaylası mevkisinde zorunlu haller dışında bulunmamaları, bölgeye gideceklerin de ara yolları kullanmamaları istendi.