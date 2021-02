Şiddet eğilimi gösteren otizmli oğlunun tedavi edilmesini istedi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ayşe Bayram (36), birlikte yaşadığı otizmli oğlunun saldırgan davranışları nedeniyle apartmanda ilk başlarda yardımcı olmaya çalışan komşularının kendilerini istemediğini, ev sahibini rahatsız ettiklerini, kaymakamlığa ve sosyal hizmetlere şikayette bulunduklarını söyledi. Eşiyle, yıllar önce ayrıldıklarını anlatan Ayşe Bayram, "Her şeyi kırıyor. Bize vuruyor. Anneannesiyle aynı odada yemek yiyemiyor. Anneannesi bir şey yese doğrudan ona saldırıyor" diyerek, yetkililerden oğlunun birkaç ay hastaneye yatırılarak tedavi görmesini istedi.

Manavgat'ta yaşayan Yiğit Ali Öz'e (15), bundan 12-13 sene önce otizm teşhisi konuldu. Bu sıralarda Yiğit Ali Öz'ün anne ve babası boşandı. Anne ve anneannesiyle birlikte yaşamaya başlayan Yiğit Ali Öz'ün yıllar geçtikçe sorunları da büyüdü. Güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olan anne Ayşe Bayram, önceden oğluna bakan anneannesinin yetersiz kalmasıyla kendisinin evde kalmaya başladığını, çalışamadığını, 140 lira aldığı bakım parasının 700 lirasını ev kirası olarak verdiğini kalanıyla da geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Anne Ayşe Bayram, ergenlik dönemine giren oğlunun şiddet eğiliminin arttığını, kapıları ve pencereleri yumrukladığını, camları kırdığını ve anneannesine de vurmaya başladığını söyledi. Oğlu nedeniyle yaşadıkları apartmanda da sorunlar çıktığını ve diğer komşularının rahatsız olduğunu anlatan Bayram, oğlunun tedavisi ve ergenlik sürecinin atlatması için yetkililerden yardım istedi.

'HİÇ YOK YERE TEPKİ GÖSTERİYOR'DHA muhabirine konuşan Ayşe Bayram, eşiyle ilk başlarda mutlu bir evlilikleri olduğunu ancak Yiğit Ali doğup 2-3 yaşlarına gelince anlaşamayıp, boşandıklarını söyledi. Yiğit Ali'ye annesiyle kendisinin baktığını, oğluyla yaşadığı en büyük problemin saldırganlık olduğunu anlatan Ayşe Bayram, "Oğlum, hiç yok yere tepki gösteriyor, insanlar iyilik yapmak istediklerinde bile aniden gelip vurabiliyor, bağırabiliyor" dedi.'HER ŞEYİ KIRIYOR, BİZE VURUYOR'Oğlunun tedavisinin yıllardır devam ettiğini belirten Ayşe Bayram, "Tedavisini yıllardır sürdürüyoruz. Sürekli ilaç kullanıyoruz. Faydasını gördüğümü söyleyemem. Hiçbir sonuç alamıyoruz. Rahatsızlık son 2 yıldır daha da çoğaldı ve son 2 haftadır sürekli dışarıdayız. Sürekli apartmanın kapısına vuruyor, camlara vuruyor, evin içinde ayna, dolap, televizyonu duvardan indirmek zorunda kaldım. Her şeyi kırıyor. Bize vuruyor. Anneannesiyle aynı odada yemek yiyemiyor. Anneannesi bir şey yese doğrudan ona saldırıyor. Normalde bizi çok seviyor ama ani bir refleks, ani bir harekette saldırabiliyor" diye konuştu.'BU KADINA MÜSTAKİL EV BULUN, GİTSİN BURADAN'?Yiğit Ali'nin odunla apartmanın kapısına defalarca vurduğunu belirten Ayşe Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "Apartmandakiler dışarıdan önce bize destek oldu, olmaya çalıştı. Yardım ettiler, ilgilendiler. Sinirlendiğinde yanlarına aldılar. Birkaç kişiyle anlaşabiliyor burada. Ama sonra arkamızdan da şikayet etmişler. Dayanamadıklarından artık 'sürekli kapımıza vuruyor, rahatsız oluyoruz' diye ev sahibine sürekli şikayetler artıyor. Ev sahibimiz ilk başta bizim durumumuzu anlayışla karşıladı. Adamı da her gün rahatsız ediyorlarmış, numarayı engelliyormuş başka numaradan arıyorlarmış. O da bize, 'Ben artık yoruldum. Benim de başımı belaya sokacaksın. Ben iyilik yapmaya çalışıyorum ama uğraşamayacağım' dedi. O da çaresiz alıyor. Kaymakamlığa ve sosyal hizmetlere söylemişler, 'çocuğu bakımevine vermiyor' şeklinde şikayet etmişler. Ben çocuğumu bakımevine vermek istemiyorum, tedavi olmasını istiyorum. Ayrıca kaymakamlığa, 'Bu kadına müstakil ev bulun, biz burada onu istemiyoruz, rahatsız oluyoruz, gitsin buradan' diye söylemişler. Bana söylemiyorlar."Kendisinin bu olanları duyduğu zaman tepki gösterdiğini anlatan Ayşe Bayram, "Ben de 'neden bunu yapıyorsunuz, benim çaresiz olduğumu gördüğünüz halde neden böyle yapıp, beni zora sokuyorsunuz' diye söyledim" dedi.'BU ÇOCUĞUN ŞİFA BULMASINI İSTİYORUZ'Yiğit Ali'nin tedavisi için ilaçların bir fayda vermediğini gördüğünü söyleyen anne Ayşe Bayram, "Çocuğumun hastanede en az birkaç ay doktor gözetiminde olmasını istiyorum. Bu çocuğun şifa bulmasını istiyoruz" dedi. Ayşe Bayram, yıllar önce ayrıldığı Yiğit Ali'nin babasının da bu duruma kayıtsız kaldığını söyledi.'İLAÇ VE İĞNE VURACAKLAR İYİLEŞECEĞİM'Kamera ve fotoğraf makinesine ilk önce tepki gösteren Yiğit Ali Öz ise cips ve çikolata yedikten sonra sakinleşmesinin ardından DHA muhabirinin sorularına kısa cümleler halinde, "Hastaneye gideceğim, beni yatırıp uyuşturacaklar. İlaç ve iğne vuracaklar iyileşeceğim" dedi.'OTİSTİK HER ÇOCUK BİRBİRİNDEN FARKLIDIR'Uzman Psikiyatrist Savaş Öztürk de otizmin bebeklik döneminde başladığını ve 13 ve 14'üncü aylarda ilk belirtileri gösterdiğini söyledi. Bu sırada ailelerin çocuklarında rahatsızlık olabileceğine inanmadığı için tanısının 2-3 yaşlarda konulduğunu belirten Öztürk, "Aileler 'biraz daha bekleyelim, bizim çocuğumuz zeki' deyip belirtileri dikkate almıyor. Otizmli olan bazı çocuklar hiç yardım almadan hayatlarını sürdürüp iş ve meslek sahibi olabilirken, bazı çocukların desteğe ihtiyacı olur. Otistik her çocuk birbirinden farklıdır" diye konuştu.

Savaş Öztürk, otizmin sebebinin yüzde 90 oranında genetik olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN