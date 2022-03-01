SGK Başkanı Ceylan, Women-Up Projesi bilgilendirme toplantısında konuştu Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) kapsamında, şartları taşıyan kadın işverenlere bu yıl için aylık 3 bin 984 lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

SGK tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamını engellemek amacıyla başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan SGK Başkanı Cevdet Ceylan, sosyal güvenlik sisteminin en önemli gelir kaynağının prim gelirleri, bunu etkileyen en önemli unsurun da kayıt dışı istihdam olduğunu söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımının son derece önemli olduğunu belirten Ceylan, dünyada ve Türkiye'de kadınların istihdamda erkekler kadar yer alamadıklarını ifade etti.

"Son 10 yılda kadınlardaki kayıt dışı istihdam oranı 21 puan düştü"

Kadınlarda istihdam oranlarının 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de yüzde 26, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde yüzde 48 ve AB ülkelerinde yüzde 62 olduğu bilgisini paylaşan Ceylan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kadınların kayıt dışı istihdam oranlarının ülkemizde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı istihdam, 2002'de yüzde 52 seviyesindeyken bugün yüzde 27 seviyesine inmiş durumda. Son 10 yılda kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı 21 puan, erkeklerde 10 puan düşüş olmuş. Son 10 yılda kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınmasında kadınlar önemli bir yer tutmuş. 'Küçük ölçekli işletmeler' dediğimiz, 10 ve daha az işçinin çalıştığı iş yerlerinde kayıt dışılığın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu, ülkemizde yüzde 54 seviyesinde."

Ceylan, sosyal güvenlik sisteminde kadınlara daha önce getirilen avantajları anımsatarak 2002'de yaklaşık 1 milyon olan kadın sigortalı sayısının bugün 5 milyona ulaştığını söyledi.

"Projeyle kadın işverenler ve ilave istihdam edecekleri kadınlar desteklenecek"

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesine (Women-Up) yönelik konuşan Ceylan, "Projenin temeli, girişimci kadınların yanlarında edecekleri ilave kadın istihdamına destek sağlamak. Projeyle hem kadın işverenlerimiz hem de yanlarında ilave istihdam edecekleri kadınlar desteklenecek. Projenin kapsamı, 9 ve daha az işçi çalıştıran iş yerleri olacak." ifadelerini kullandı.

Ceylan, projenin Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da uygulanacağını belirterek, hibe başvurularının 21 Şubat'ta başladığını hatırlattı.

Projenin, AB ile iş birliğinde hayata geçirildiğini ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirten Ceylan, "Proje kapsamında, 4 bin kadın işverenimize destek sunacağız, 4 bin de kadın sigortalı istihdam edilmiş olacak. Projeden yararlanmaya hak kazanan işverenlerimize 2022 yılı için aylık 3 bin 984 lira hibe desteği sağlanacak." dedi.

"Kadınlar tarafından yeni kurulan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek"

Daha sonra SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Proje kapsamında verilecek hibe desteğine ilişkin soru üzerine Alıç, "Ülke genelinde belirlenecek 4 bin kadın girişimcinin, bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alacakları bir kadından dolayı 20 ay süreyle 2022 yılı için 3 bin 984 lira hibe desteğini vermiş olacağız. Yani her bir kadın girişimci için bir kadın ilave istihdamı sebebiyle bu desteği sağlamış olacağız. Kadınlar tarafından yeni kurulan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Alıç, İŞKUR desteklerinden faydalanmanın bu proje kapsamında verilen destekten yararlanmaya engel olup olmayacağına ilişkin soruya ise "Yok. Proje kapsamında ilave olarak işe alınacak bir kadın, diğer istihdam teşviklerinden de yararlanma şartlarını taşıyorsa onlardan da yararlanma imkanına sahip olacak." yanıtını verdi.