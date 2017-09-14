Sezgin Güven Tazeledi

Zonguldak Kent Konseyi 16'ncı Genel Kurulu gerçekleşti. Zonguldak Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen genel kurulda 100 oyla başkan tekrar Yesari Sezgin oldu.



Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Genel Kurulda Divan Başkanlığı oy çokluğuyla Muharrem Coşkun yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını Başkan Adayı Ekrem Murat Zaman yaptı.



Ekrem Murat Zaman yaptığı konuşmada "Zonguldak'a çivi çakmış küçücük fayda sağlamış insanlara tarihe mal olacak şekilde saygıyla anıyor ve alkışlıyorum. İnanın Zonguldak'ın bizden şu an ilerden hiçbir farkı yok hiçbir yerden bir eksikliği yok bizim farklılığımız var olağanüstü farlılıklarımız var bunları madde madde anlatacağım önce şunu belirtmek isterim. Sizlerin de bildiği gibi ben kent konseyin bir parçasıydım. Kent konseyleri kurulduğundan bu yana bütün çalışmaların içerisinde oldum. Sadece kent konseyinin değil bu kentte yapılmış bütün projelerin içerisinde oldum ancak birtakım şeylerin çok iyi gitmediğini ve başarısız olduğumuz için şu anda Yesari Sezginin durumu nedeniyle daire başkanlığı için tebrik ettim çok zaman ayıramayacağını bu işin fedakarlık ve zaman ayrılması gerektiğini düşündüğüm için. Ben emekli oldum maden müzesinde kalamayacağım anlaşılınca emekli oldum ama yine boş durmadım. Bu süreç içerisinde Zonguldak için çalıştım. Üzülmez projeleri benim yardımcı olduğum projeleri. Keşke bunlar sürdürülebilir olsaydı bunlara çok ihtiyacımız var. Bu geri kalmışlığımızla bu projelerin içerisinde bulunduğum için daha çok vakit ayıra bilir mi hem senin hem onların hem sizlerin desteğiyle bizimle çalışacak olan çalışma gruplarının meclislerin gayretleriyle daha iyi şeyler yapabiliriz. Hep birlikte anlaşarak karar verdik. Farklı görüşlerimiz olabilir biz farklayız hepimiz farklıyız farklı bireyleriz bu farklılıklardan tek bir ses çıkarmak amacımız ama bunu oluşturamayınca zorunlu olarak böyle bir liste yaptık. Ancak bu başkanlığımın zorunluluğu olarak listemiz seçilirse bir sonraki konseyde inceleyeceğiz. Yüzleriyle bakana siz karar vereceksiniz. Bu sizin kararınız çünkü söz konusu olan Zonguldak. İşte şu ana kadar Zonguldak'ta bulup geri kalmışlığımız şanlı Zonguldak'ın geri kalmışlığı ne Yesari Sezgin ne kent konseyidir. Biz çok yetkilere sahip kent konseyi olarak Zonguldak'ı yönetmek olduğumuzun bilincindeyiz kendimizi küçümsememeliyiz Zonguldak için ne yapılacaksa birlikte yapmalıyız herkesin bilgilerinden yararlanmalıyız. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir bölümü bu kentin talihinden kaynaklanıyor talihi de suçlayamayız. Sizden oy silemiyorum benim listeme oy verin biz kent konseyini elde edelim demiyoruz. Biz sizle birlikte Zonguldak'ta bir şeyler yapmak istediğimiz için buradayız. Biz sizle olmak istiyoruz biz sizin desteğinizi istiyoruz, siz varsanız çalışma grupları varsa kent konseyinin önemi vardır demektir. Sizlerle birlikte ne yapabiliriz böylesine bir kenti o günlerden bugünlere gelmiş kenti ne hale getirebiliriz bunu istiyoruz. Bu grup içerisinde Zonguldaklı çıkarabilir miyiz bunu merak ediyoruz. Bizim kişisel kazancımız söz konusu değil. Sadece kazanan Zonguldak olsun istiyorum. Şahsi olarak diyorum ki Zonguldak söz konusuysa gerisi teferruattır" dedi.



Ekrem murat Zaman'ın ardından konuşan Yesari Sezgin, "Ben Zonguldaklıyım benden daha iyi Zonguldaklı olduğunu söyleyen varsa çıksın karşıma tartışalım. Zonguldak'ın proje yapma konusunda sıkıntısı yok. Plan yapmak proje yapmak bunlardan vazgeçmemek lazım. Önemli olan uygulamaya geçirebilmek. Ekrem beyin söyledikleri doğru hep birlikte geldik. Bugün oturduk kongrenin nasıl yapılacağını hepsini birlikte karar verdik. Ekrem beyi kenara ayırarak konuşuyorum zihniyete bakmak gerekiyor" dedi.



Başkan Adayı Yesari Sezgin Ekrem Murat Zaman'ı kenara ayırarak konuşuyorum zihniyete bakmak gerekiyor. Lafının üzerine eski Baro Başkanı Erol Mekik söz hakkı istedi. Konuşmacıların ardından söz hakkı verilemeyeceği söylenmesinin ardından Mekik, Yesari Sezgin'in zihniyet sözünün açıklık getirmesini isteyerek tepki gösterdi.



Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından seçime gidildi. 2 liste ile gidilen seçimde Mevcut Başkan Yesari Sezgin 100 oy Ekrem Murat Zaman ise 55 oy alarak Yesari Sezgin tekrar başkan oldu. - ZONGULDAK