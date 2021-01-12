Sezen Aksu! Sezen Aksu şarkı sözleri! Sezen Aksu şarkıları! Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri!

Kimi şarkı sözleri vardır ki yaşanmışlık kokar, dinleyeni bir diyardan başka bir diyara sürekler. Sezen Aksu şarkıları ve Sezen aksu şarkı sözleri bunlardan biridir. Yaşanmışlıklar, acılar Sezen Aksu en güzel şarkı sözlerinin bizlerin de tanıklık etmesini sağlamıştır.

En kırıldığımız anlarda bir sığınaktır Sezen Aksu şarkı sözleri. Dilden dökülemeyenleri Sezen aksu en güzel şarkı sözleriyle yüreğimize üfler. 'Vazgeçtim' diyemesek de tüm gerçekliğiyle 'yetinmeyi bilir misin?' diye sorar. 'Gidemem' dediğimiz anda ne yapar ne eder Sezen Aksu şarkı sözleriyle 'Ben de yoluma giderim' demeyi başartır. Sezen Aksu şarkıları, Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri aşkın dile getirilemeyen güzel yanıdır. Sezen Aksu şarkıları, Sezen Aksu şarkı sözleri, Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri sizler için derledik.

SEZEN AKSU! SEZEN AKSU ŞARKILARI

İşte kırılan yerden toparlayan kadın Sezen Aksu! Sizleri Sezen Aksu şarkı sözleri ile baş başa bırakalım.

Sezen Aksu 'Vazgeçtim' şarkı sözleri:

'Vazgeçtim gözlerinden,

Vazgeçtim sözlerinden,

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarımı.

Öpme, al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini.

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini...

Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş...

Ah bu delilik sarsar bedenimi.

Yok olmak anıdır şimdi.

Yok olmak zamanı şimdi'

Sezen Aksu 'Yetinmeyi Bilir Misin?'

''Yetinmeyi bilir misin,

Sana verdiği kadarıyla hayatın?

Hoş bilsen de bilmesen de...

Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

Yetinmeyi bilir misin,

Sana verdiği kadarıyla hayatın?

Hoş bilsen de bilmesen de...

Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama

Olmadı yar.

Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden

Aşka kıyar.

Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama

Olmadı yar.

Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden

Aşka kıyar.

Giderim alışığım gitmelere.

Direndi bu can ne bitmelere.

Giderim alışığım gitmelere.

Direndi bu can ne bitmelere.

Lari la ra di lal li lal li lal li lal lii

Lara li ra di.''

SEZEN AKSU ŞARKI SÖZLERİ

Sezen Aksu -'Git'

''Madem ki istiyorsun öyleyse durma git.

Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim.

Sende bilirsin hiçbir acı sonsuza dek sürmez.

Hatta her an yeniden sevebilirim.

Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git.

Korkma seninle gerçekten dost olabilirim.

Aslında bende uzun zamandan beridir sana

Ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git.

Git. Git. Gitme dur ne olursun.

Gitme kal yalan söyledim.

Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim.

Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var.

Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim.

İkimiz içinde doğru olan böylesi git.

İnan bana sandığın kadar üzgün değilim.

İçimde yepyeni bir hayata başlamanın

Sevinci ve heyecanı var artık git.''

Sezen Aksu 'Büklüm Büklüm'

''Ne söylesen ne beklesen

Yaradandan cya da kaderinden.

Ele geçmez istediğin,

Uğruna savaş vermediysen.

Sanki seni boğar gibi

Sanki yeniden doğar gibi

Sanki zaman zaman ölür gibi

Acısını, çilesini çekmediysen.

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi

Sevilmeden de sevmeyi

Neyi özlediğini bilmeyi

Acı da olsa yine gerçeği

Görüp de söylemeyi bilmediysen.

Sanki seni boğar gibi

Sanki yeniden doğar gibi

Sanki zaman zaman ölür gibi

Acısını, çilesini çekmediysen.

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi''

Sezen Aksu 'Ben de Yoluma Giderim'

''Peki nasıl istersen öyle olsun.

Tutamam, tutamam gideni.

Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi.

Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?

Giden gitmiştir zaten.

Kesemem kesemem yolunu.

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış,

Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu.

Ben de yoluma giderim.

Ezdirmem kendimi,

Ama gezdirmem de gönlümü.

Gider acımı çekerim.

Ben de yoluma giderim.

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Beni özle isterim beni çok özle

Üzül üzül bir süre

En azından ince bir kabuk bağlasın

Azıcık eşitlik sağlasın.

Giden gitmiştir zaten

Kesemem kesemem yolunu.

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim.''

SEZEN AKSU EN GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ

Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri, Sezen Aksu'nun şarkılarında geçen Sezen Aksu şarkı sözleri sizlerle.

Sezen Aksu - 'Zor Yıllar'

'Acılardan bir türkü düşünce yüreğime

Yetmiyor sevda sözleri yaralanmış ömrüme

Sığınaklar aramak kederli şarkılarda

Biraz daha yitip gitmek yıpranan dostluklarda'

Sezen Aksu - 'Acıtmışım Canını Sevdikçe'

'Karanlık gözlerinden

Öpmüştüm ben seni

Paramparça akşamlarda

lsınmıştık birlikte,

Bu soğuk dünyada

Yıkıntılar arasında'

Sezen Aksu - 'Aldatıldık'

'Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda

Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda'

Sezen Aksu - 'Allah'a Ismarladık'

''Aşkımıza aşk değil yıllarca yalan kattık

Sana son bir sözüm var, o da "Allah'a ısmarladık"

Sezen Aksu - 'Bekleyelim de Görelim'

Sen yine zamanla yarış

Birileri yolda kalır

Birileri yol alır, kanun bu.

Her insan kaderiyle gelir dünyaya,

Malum bu.

Sezen Aksu - 'Beni Unutma'

''Bilirim herkes payına düşeni yaşar

Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler

Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur

O ben olayım beni unutma.''

Sezen Aksu - 'Güvercin'

''Bir daha açar mı karanfil korkusuz?

Bir daha uçar mı güvercin şehirde?

Yalancı güneşli bir ocak

Mübarek Cuma gününde

Gitti cancağızım gitti

Bitti son İstanbul

Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz,

Her yer tetikti

Sen de çekip gitme

Dayan be umudum.''

-Sezen Aksu-

Sezen Aksu - 'En Uzun Gece'

''Sevdamın o büyüdüğü en uzun gecede bir yerdeyim.

Ben uzandığım isteğe çok uzak o yerde kendimleyim

O duaların bittiği hasretin delice haykırdığı

Ve karanlığın indiği bir yasak gönülle beraberim.''

Sezen Aksu - 'Kasım Yağmurları'

'Duydum ki başkasına cömertsin

Yabancı kucaklarda sıcaksın

Eğildi kederimden buğday başakları

Matemim var söndürün ışıkları'

Sezen Aksu - 'Kusura Bakma'

''Kusura bakma iş işten geçti

Olamayız artık eskisi gibi''

Sezen Aksu - 'Hayat Sana Teşekkür Ederim'

''Acılarım oldu herkes gibi elbet

Herkese kısmet olmayan sevinçlerim

Unutulmayı da göze aldım evet

Hayat sana teşekkür ederim.''