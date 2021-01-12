Sezen Aksu! Sezen Aksu şarkı sözleri! Sezen Aksu şarkıları! Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri!
Kimi şarkı sözleri vardır ki yaşanmışlık kokar, dinleyeni bir diyardan başka bir diyara sürekler. Sezen Aksu şarkıları ve Sezen aksu şarkı sözleri bunlardan biridir. Yaşanmışlıklar, acılar Sezen Aksu en güzel şarkı sözlerinin bizlerin de tanıklık etmesini sağlamıştır.
En kırıldığımız anlarda bir sığınaktır Sezen Aksu şarkı sözleri. Dilden dökülemeyenleri Sezen aksu en güzel şarkı sözleriyle yüreğimize üfler. 'Vazgeçtim' diyemesek de tüm gerçekliğiyle 'yetinmeyi bilir misin?' diye sorar. 'Gidemem' dediğimiz anda ne yapar ne eder Sezen Aksu şarkı sözleriyle 'Ben de yoluma giderim' demeyi başartır. Sezen Aksu şarkıları, Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri aşkın dile getirilemeyen güzel yanıdır. Sezen Aksu şarkıları, Sezen Aksu şarkı sözleri, Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri sizler için derledik.
SEZEN AKSU! SEZEN AKSU ŞARKILARI
İşte kırılan yerden toparlayan kadın Sezen Aksu! Sizleri Sezen Aksu şarkı sözleri ile baş başa bırakalım.
Sezen Aksu 'Vazgeçtim' şarkı sözleri:
'Vazgeçtim gözlerinden,
Vazgeçtim sözlerinden,
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarımı.
Öpme, al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini.
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini...
Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş...
Ah bu delilik sarsar bedenimi.
Yok olmak anıdır şimdi.
Yok olmak zamanı şimdi'
Sezen Aksu 'Yetinmeyi Bilir Misin?'
''Yetinmeyi bilir misin,
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de...
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.
Yetinmeyi bilir misin,
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de...
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.
Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama
Olmadı yar.
Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden
Aşka kıyar.
Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil ama
Olmadı yar.
Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden
Aşka kıyar.
Giderim alışığım gitmelere.
Direndi bu can ne bitmelere.
Giderim alışığım gitmelere.
Direndi bu can ne bitmelere.
Lari la ra di lal li lal li lal li lal lii
Lara li ra di.''
SEZEN AKSU ŞARKI SÖZLERİ
Sezen Aksu -'Git'
''Madem ki istiyorsun öyleyse durma git.
Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim.
Sende bilirsin hiçbir acı sonsuza dek sürmez.
Hatta her an yeniden sevebilirim.
Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git.
Korkma seninle gerçekten dost olabilirim.
Aslında bende uzun zamandan beridir sana
Ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git.
Git. Git. Gitme dur ne olursun.
Gitme kal yalan söyledim.
Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim.
Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var.
Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim.
İkimiz içinde doğru olan böylesi git.
İnan bana sandığın kadar üzgün değilim.
İçimde yepyeni bir hayata başlamanın
Sevinci ve heyecanı var artık git.''
Sezen Aksu 'Büklüm Büklüm'
''Ne söylesen ne beklesen
Yaradandan cya da kaderinden.
Ele geçmez istediğin,
Uğruna savaş vermediysen.
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen.
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa yine gerçeği
Görüp de söylemeyi bilmediysen.
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen.
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi''
Sezen Aksu 'Ben de Yoluma Giderim'
''Peki nasıl istersen öyle olsun.
Tutamam, tutamam gideni.
Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi.
Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?
Giden gitmiştir zaten.
Kesemem kesemem yolunu.
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış,
Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu.
Ben de yoluma giderim.
Ezdirmem kendimi,
Ama gezdirmem de gönlümü.
Gider acımı çekerim.
Ben de yoluma giderim.
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim
Beni özle isterim beni çok özle
Üzül üzül bir süre
En azından ince bir kabuk bağlasın
Azıcık eşitlik sağlasın.
Giden gitmiştir zaten
Kesemem kesemem yolunu.
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bir çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu
Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim.''
SEZEN AKSU EN GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ
Sezen Aksu en güzel şarkı sözleri, Sezen Aksu'nun şarkılarında geçen Sezen Aksu şarkı sözleri sizlerle.
Sezen Aksu - 'Zor Yıllar'
'Acılardan bir türkü düşünce yüreğime
Yetmiyor sevda sözleri yaralanmış ömrüme
Sığınaklar aramak kederli şarkılarda
Biraz daha yitip gitmek yıpranan dostluklarda'
Sezen Aksu - 'Acıtmışım Canını Sevdikçe'
'Karanlık gözlerinden
Öpmüştüm ben seni
Paramparça akşamlarda
lsınmıştık birlikte,
Bu soğuk dünyada
Yıkıntılar arasında'
Sezen Aksu - 'Aldatıldık'
'Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda
Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda'
Sezen Aksu - 'Allah'a Ismarladık'
''Aşkımıza aşk değil yıllarca yalan kattık
Sana son bir sözüm var, o da "Allah'a ısmarladık"
Sezen Aksu - 'Bekleyelim de Görelim'
Sen yine zamanla yarış
Birileri yolda kalır
Birileri yol alır, kanun bu.
Her insan kaderiyle gelir dünyaya,
Malum bu.
Sezen Aksu - 'Beni Unutma'
''Bilirim herkes payına düşeni yaşar
Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler
Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur
O ben olayım beni unutma.''
Sezen Aksu - 'Güvercin'
''Bir daha açar mı karanfil korkusuz?
Bir daha uçar mı güvercin şehirde?
Yalancı güneşli bir ocak
Mübarek Cuma gününde
Gitti cancağızım gitti
Bitti son İstanbul
Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz,
Her yer tetikti
Sen de çekip gitme
Dayan be umudum.''
Sezen Aksu - 'En Uzun Gece'
''Sevdamın o büyüdüğü en uzun gecede bir yerdeyim.
Ben uzandığım isteğe çok uzak o yerde kendimleyim
O duaların bittiği hasretin delice haykırdığı
Ve karanlığın indiği bir yasak gönülle beraberim.''
Sezen Aksu - 'Kasım Yağmurları'
'Duydum ki başkasına cömertsin
Yabancı kucaklarda sıcaksın
Eğildi kederimden buğday başakları
Matemim var söndürün ışıkları'
Sezen Aksu - 'Kusura Bakma'
''Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi''
Sezen Aksu - 'Hayat Sana Teşekkür Ederim'
''Acılarım oldu herkes gibi elbet
Herkese kısmet olmayan sevinçlerim
Unutulmayı da göze aldım evet
Hayat sana teşekkür ederim.''