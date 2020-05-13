Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç kaç yaşında ve nereli? Sezai Karakoç eserleri nelerdir? Sezai Karakoç hayatı ve biyografisi!
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Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç kaç yaşında ve nereli? Sezai Karakoç eserleri nelerdir? Sezai Karakoç hayatı ve biyografisi!

Türkk şiirinin usta ismi Sezai Karakoç zaman zaman sosyal medyada gündem olmaktadır. Özellikle yazdığı şiirler ve diğer yazın türündeki eserleri ile geniş okuyucu ve hayran kitlesine sahip olan yazarın hayatı ve eserleri merak ediliyor.Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç kaç yaşında ve nereli? Sezai Karakoç eserleri nelerdir? Sezai Karakoç hayatı v

Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç kaç yaşında ve nereli? Sezai Karakoç eserleri nelerdir? Sezai Karakoç hayatı ve biyografisi!
13.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:27

Son dönem Türk şairleri arasında adını yazdıran bir isimdir Sezai Karakoç. Aynı zaman bir düşünce ve fikir adamıdır. İslamcı fikriyata mensup yazar kaleme aldığı eserler ile büyük bir okuyucu kitlesine sahip olmuştur. Çok sevilen şiir ve sözlerin yazarı ünlü isim hakkında merak edilenleri ve hayatı hikayesini sizler için kaleme aldık.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Ahmet Sezai Karakoç (d. 22 Ocak 1933, Ergani, Diyarbakır), Türk şair, yazar, mütefekkir ve siyasetçi.

Şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber, gerçek doğum gününün mayıs ayı içerisinde olduğu belirtilmektedir.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yılında Ergani'de 3 ay ilkokul öncesi ihtiyat sınıfına devam eden Sezai Karakoç, ilkokulu 1944'te Ergani'de bitirdi. Daha sonra Maraş Ortaokuluna parasız yatılı olarak kayıt oldu. 1947'de burayı bitirerek Gaziantep'te yine parasız yatılı lise öğrenimine başladı. Gaziantep Lisesinden 1950'de mezun edildi. Felsefe okumak istediği için İstanbul'a gitti. Babasının okumasını isteği bölüm ilahiyat fakültesiydi. Kendi parasıyla okuyamayacağını anlayınca, parasız yatılı kısmı bulunan siyasal bilgiler fakültesi sınavına girdi. Sınav sonuçlarını beklerken kazanamama ihtimalini göz önünde bulundurarak felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı.

Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına girdi vesınavı kazandı. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi'nde görevlendirilirse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul'daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il, ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra İstanbul'daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965'ten 1973'e kadar birçok kez istifa etti. 1973'ten bu yana da hiçbir resmî görev almadı.

İstanbul'da Diriliş Yayınları ve "Diriliş" dergisini kurdu. 1990 yılında "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl partinin genel başkanlığını yürüttü. Ancak bu parti 19 Mart 1997'de üst üste iki defa genel seçime girmediği için kapatıldı. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi. Bakanlığa, ödülün para kısmının kültür sanat işlerine harcanmasını, diğer kısmınınsa posta ile bildirdiği adrese yollanmasını rica ettiği bir mektup yolladı. 2007 yılında Yüce Diriliş Partisini kurdu ve hâlen partinin genel başkanlık görevini yürütmektedir. 2007 yılının nisan ayından bu yana her cumartesi akşamı, Yüce Diriliş Partisi İstanbul İl Başkanlığında değerlendirme konuşmaları yapmaktadır. Bu konuşmalar partinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Karakoç, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi.

Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç kaç yaşında ve nereli? Sezai Karakoç eserleri nelerdir? Sezai Karakoç hayatı ve biyografisi!
SEZAİ KARAKOÇ

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ NELERDİR?

Şiir

Hızırla Kırk Saat

Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu

Körfez/Şahdamar/Sesler

Zamana Adanmış Sözler

Ayinler/Çeşmeler

Leylâ ile Mecnun

Ateş Dansı

Alın Yazısı Saati

Monna Rosa (Aşk Ve Çileler)

Monna Rosa (Ölüm ve Çerçeveler)

Monna Rosa (Pişmanlık ve Çileler)

Monna Rosa

Karayılan

GÜN DOĞMADAN Şiirlerin Toplu Basımı

Çeviri Şiir

Batı Şiirlerinden

İslâmın Şiir Anıtlarından

Deneme

Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir

Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...

Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

Düşünce

Ruhun Dirilişi

Kıyamet Aşısı

Çağ ve İlham I-II-III-IV

İnsanlığın Dirilişi

Diriliş Neslinin Âmentüsü

Yitik Cennet

Makamda

İslâmın Dirilişi

Gündönümü

Diriliş Muştusu

İslâm

İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü

Düşünceler I-II

Dirilişin Çevresinde

Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III

Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II

Samanyolunda Ziyafet

Unutuş ve Hatırlayış

Varolma Savaşı

Çağdaş Batı Düşüncesinden

Çıkış Yolu I-II-III

İnceleme

Yunus Emre

Mehmet Âkif

Mevlânâ

Piyes

Piyesler I

Armağan

Hikâye

HİKÂYELER I Meydan Ortaya Çıktığında

HİKÂYELER II Portreler

Günlük yazılar

Farklar

Sütun

Sûr

Gün Saati

Gür

Röportaj

Tarihin Yol Ağzında

Belgesel

Gün Doğmadan

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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