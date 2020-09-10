Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
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Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde internette uygunsuz görüntüleri olduğu gerekçesiyle kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız'ın yargılandığı davada, savcı, tutuklu sanık babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

10.09.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:57

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Kızı öldürülen anne Emine Yıldız'ın eşinden şikayetçi olmadığını söylediği duruşmada sanık baba, "Bana ne ceza verecekseniz umurumda değil. Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediniz cezayı verin" dedi.

Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, HarunYıldız, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları ile sanık yakınlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Ankara Barosu'nun katılım talebi reddedildi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır'ın sorusu üzerine anne Emine Yıldız, tutuklu kocasından şikayetçi olmadığını söyledi.Tanık olarak dinlenen ağabey İlhami Yıldız ise babası ile kız kardeşi arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Olay günü kahvaltı yaptıktan sonra Şeyma dershaneye yetişmek için acele bir şekilde masadan kalktı. Bu sırada babam daha önce hiç tanık olmadığım şekilde Şeyma'ya 'Beni öpmeden mi çıkacaksın kızım?' dedi. Şeyma da babamı öptükten sonra evden çıktı. Akşam da bu olay oldu. Babam olaydan üç gün önce şehir dışından gelmişti. Bize karşı davranışlarında bir değişiklik yoktu. Ancak geceleri uyuyamadığını fark etmiştim" dedi.Ağabey Yıldız, babasının kız kardeşinin internette uygunsuz görüntüleri olduğu yönünde kendilerine bir şey söylemediğini ifade etti.

Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

GÖRÜNTÜLERDEKİ ŞEYMA DEĞİL

Mahkeme Başkanı Şatır, babanın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı yönünde bilirkişi raporu olduğunu ifade etti. Bilirkişi raporu ile ilgili görüşü sorulan sanık avukatı, müvekkilinin bu konuda kendinden emin olduğunu, sanığa internet imkanı sunularak görüntülerin tekrar izletilmesini talep etti.Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise, talebin reddedilerek sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını istedi.

"BANA VERİLECEK CEZA UMURUMDA DEĞİL"

Söz verilen sanık Harun Yıldız da "Bana ne ceza verecekseniz umurumda değil. Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediniz cezayı verin. Sadece görüntülerle ilgili tekrar araştırılma yapılmasını istiyorum" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olan kızı Şeyma Yıldız'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu bildirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KAYSERİ''DEN SIDDIK: ERKEKLER BERABER OLDUĞU KIZLARI KAMERAYLA GİZLİCE KAYDEDİYORLAR. KIZLARINIZA BASKI KURMAYIN. . AKSİNE ONLARI BİLGİLENDİRİN. ERGENLİK VEYA GENÇLİK DÖNEMİ ROMANTİZM PALAVRALARI İLE YANLIŞ YAPILABİLEN BİR DÖNEMDİR. RABBİM KIZLARIMIZI VE OĞULLARIMIZI ŞEYTANİ İNSANLARDAN VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUSUN, AMİN.
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