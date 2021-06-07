Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan Alsaloussi'nin adını değiştirdiği öne sürüldü. Ayrıca Alsaloussi'nin 3 adresi döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu ve bu adreslerin bazen şirket adresi bazen de ikametgah adresi olarak paylaşıldığı ifade edildi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın bir süre önce yeni aşka yelken açtığı ve kısa süre önce de evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında bomba iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çalıntı araba haberi, mankenleri kullanarak dolandırıcılık ve mallarının sahteliği yönünde suçlamalar yöneltilen Alsaloussi hakkında bu kez bambaşka iddialar ortaya atıldı.

PASAPORTU 3 YIL ASKIYA ALINMAK İSTENDİ

Kanada merkezli bir haber sitesinde yer alan habere göre Kanada'da pasaport başvurusu yapan Alsaloussi'nin başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanatta bulunduğu gerekçesiyle pasaportu 3 yıllığına askıya aldı. Ancak yüksek mahkemeye taşınan taşınan ceza, fazla bulunmasının ardından bozuldu.

ADINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞ

Alsaloussi hakkında dikkat çeken bir detay ise ismiyle ilgili oldu. Doğduğundaki Mohamed Essam El Saloussy adı ile 2005 yılında Kanada vatandaşı olan Mısırlı sevgilinin, 2017 yılında adını, şu anki ismi olan Mohammed Alsaloussi ile değiştirdiği iddia edildi.

KALİFORNİYA'DA UYUŞTURUCU MADDEDEN TUTUKLANDI

Alsaloussi hakkında en çarpıcı iddialardan biri uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tutuklanması oldu. İddialara göre Alsaloussi, California'da "publıc intoxication" suçundan yani halka açık alanda başkalarını rahatsız edecek şekilde alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olmaktan dolayı tutuklandı.

3 ADRESİ DEĞİŞTİRİP FARKLI YERLERDE KULLANDI

Subaşı'nın sevgilisinin 3 adresi döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu ve bu adreslerin bazen şirket adresi bazen de kendisinin ikametgah adresi olarak paylaşıldığı ifade edildi. Ayrıca milyarder olduğu ifade edilen Alsaloussi'nin Forbes listesinde yer almaması da dikkat çekti.

LİNKEDİNDE SADECE 22 BAĞLANTISI VAR

Alsaloussi'nin Alsaloussi Holding'de 9 yıldır CEO olduğunun görüldüğü Linkedin hesabında sadece 22 bağlantısı olması ve şirketin 2018'de kurulmuş olması da hakkındaki iddiaları güçlendirdi.