Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisinin dolandırıcı olduğu ve kendisine aldığı hediyelerin sahte olduğu iddiaları üzerine ayrıldığı öne sürülen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Subaşı, "Bugün, ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" dedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcılık yaptığı iddiası nedeniyle Subaşı'nın ilişkiyi sonlandırdığı öne sürüldü.

"YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı

"SEBEPLERİ BİZDE KALSIN"

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün, ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere de söylediğim gibi 'biraz saygı gösterin.' Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı
Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Bomba iddia! Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisinin aldığı hediyeler sahte çıkınca ayırılıp bebeğini aldırdı
Bomba iddia! Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisinin aldığı hediyeler sahte çıkınca ayırılıp bebeğini aldırdı
Servet Uzun
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden dolandırıcı olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddialarını yalanladı - Haberler Magazin
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