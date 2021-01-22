Platonik aşık olduğu Şeyma öğretmen ile kardeşini öldüren katil, 2 kez müebbet hapse çarptırıldı

Konya'da platonik aşık olduğu komşunun kızı öğretmen Şeyma Sarı ve kız kardeşi Tuğba'yı öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı da başından yaralayan Muzaffer Canpolat'ın cezası belli oldu. Acımasız katil "Benim beynimde sorun var" diye kendini savunurken, mahkeme zanlıya 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Korkunç olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü, Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat (53), karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın 25 yaşındaki kızı öğretmen Şeyma Sarı'ya (25) platonik aşıktı. Karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını gören Canpolat, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti.

"SİZİNLE KONUŞACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı (18), evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı, hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE' RAPORU VERİLDİ

Tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmalarında psikolojik tedavi gördüğünü belirten Canpolat için İstanbul Adli Tıp Kurumu, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi. Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Canpolat, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve kızları öldürülen Burhanettin Sarı salonda yerini aldı.

"BENİM BEYNİMDE GERÇEKTEN PROBLEM VAR"

Muzaffer Canpolat, son savunmasında planlayarak yapmadığını belirterek, "Allah rızası için konuşmak için gittim. Kapımın kilidinden, perdelerimin kornişine kadar her şeyimi değiştirdim. Benim beynimde gerçekten problem var. 'dedi.

HİÇBİR İNDİRİM KULLANILMADI

Mahkeme heyeti, Canpolat, hakkında hiçbir indirim kullanmadan Sarı kardeşleri öldürdüğü için iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki kız kardeşin anneleri Hacer Sarı'yı ağır yaraladığı içinde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan 2 yıl, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefetten de 1 yıl hapis cezası ile 30 gün karşılığı olarak 600 lira para cezası daha verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı