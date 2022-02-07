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Seyitömer'in muhtarlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Seyitömer'in muhtarlarını dinledi

Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Seyitömer beldesine bağlı muhtarlarla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ali Çelik, Kütahya'nın Seyitömer beldesine bağlı muhtarlarla bir araya geldi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün de hazır bulunduğu istişare toplantısına Seyitömer'e bağlı 25 köyün muhtarı katıldı. Sorunları, talepleri ve ihtiyaçları dinleyen Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Vali Çelik, "İş birliği ve gönül birliği yaptığımız mahalle ve köy muhtarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Seyitömer'in muhtarlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halil Öztürk, Musa Yılmaz, Seyitömer, Kütahya, Yerel, Haber

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