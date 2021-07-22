Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
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Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi

Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yüzlerce civciv, Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi.

ADANA'da yüzlerce civciv, Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Civcivlerin bir kısmı açlıktan ölürken sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik" dedi.

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde geldiği Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Civcivlerle ilgili öğle saatlerine kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Tekrar göl çevresine gelen Yılmaz, civcivlerin bazılarının telef olduğunu gördü. Yem ve su ile hayvanları besleyen Yılmaz, durumu tekrar yetkililere bildirdi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.CİVCİVLER TOPLANMAYA BAŞLANDI

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


- Adana
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Seyhan Baraj Gölü'nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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