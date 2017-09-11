Seydişehir Spor Kulübü Öğrencilerinin Üniversite Başarısı

Belediye Spor Kulubü bünyesinde katıldıkları maçlarda başarı elde eden Judo da Ali Korkmaz Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği, Emine Polat Giresun Üniversitesi Beden Eğimitimi Öğretmenliği, Ali Tavşan Celal Bayar Üniversitesi Banka ve Sigortacılık, Karate de ise Mustafa Çiftçi Batman Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümlerini kazandı.

Sportif başarılarına eğitim başarılarını ekleyen sporcu gençler , İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Soner Balcı ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret ederek kendisine Milli Takım Forması hediye ettiler.

Sportif başarılarının yanına okul başarılarının da eklenmesinden duydugu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Seydişehir Belediyesi sporcuları branşarındaki başarılarıyla birlikte sadece sporda değil eğitimde de iddialıyız mesajını verdi. Spor kulübü öğrencilerimizin judo ve karatedeki başarıları bizlere her zaman gurur verdi. Sporcularımız hedeflerine koşarken sportif hedefleri ile birlikte ders başarılarınıda göz ardı etmeyerek başarılarına ilerliyorlar. Sporcu öğrencilerimizin spor yapmayan öğrencilerimize göre sosyal aktiviteleri ve başarıları daha yüksek . Sportif faaliyete düzenli devam eden çocuklarımızın okul başarıları olumlu gelişiyor. Ben sporcu gençlerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.Allah yollarını açık etsin "dedi.



