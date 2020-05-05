Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi
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Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi

Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi
05.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıklaması, bölgedeki turizmcilerce olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıklaması, bölgedeki turizmcilerce olumlu karşılandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, kararın Antalya'da bir hareketliliğin yaşanmasını sağlayacağını söyledi.

Hem kentte yaşayan bir vatandaş olarak hem de turizmci olarak böyle bir kararın çıkmasını sevindirici olarak gördüğünü anlatan Atmaca, kararın Antalya'ya bakış açısını da daha olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

Turizm kenti Antalya'da sınırlamanın kaldırılmasının kente olan güveni daha da artıracağına işaret eden Atmaca, "Antalya 193 ülkeden turist çeken bir kent. Bazı illerde sınırlandırmalar devam ederken, Antalya'da kaldırılıyor olması vakanın kentte daha az görüldüğü ve salgın konusunda daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Bu da Antalya için olumlu bir tablo oluşturur." diye konuştu.

"Ekonomik ve psikolojik rahatlama getirecektir"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, alınan kısıtlama kararının kaldırılmasının insanlar üzerinde olumlu olacağını, ekonomik ve psikolojik rahatlama getireceğini bildirdi.

Marmaris'in küresel sıkıntıların yaşanmadığı bir bölge olduğuna değinen Bülbüloğlu, "Yeni tip koronavirüs vakasının az göründüğü iller kendi içinde hareket edebilir anlamına geliyor. Bir rahatlama olur insanlarda ve ticarette kıpırdama olacağını düşünüyorum. Ekonomi canlanır. İnsanlar moral kazanır. Antalya Muğla'ya, Muğla Antalya'ya gidebilir. Akıllı bir uygulama." ifadelerini kullandı.

"Bayrama da umut olur"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise vakanın az görüldüğü iller arasında hareket olacağına vurgu yaparak, "Bu bölgede giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması bayrama da umut olur. Yerli turistin hareketlenmesine neden olabilir. Normalleşmeye geçildiğini anlıyoruz. Tedbirler bugüne kadar iyi yürütüldü, halkımızın da buna uyması gerekiyor. Halkımız rehavete kapılmadan sosyal mesafesine dikkat etmeli." dedi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasını olumlu gördüklerini ifade etti.

Seyahat kısıtlamasında 7 ilin açılmasıyla insanların bunu, "İstanbul'dan Ankara'dan tatil bölgelerinden gelecekler" diye düşünmemeleri gerektiğini anlatan Karcılıoğlu, "Bu illerden hala giriş çıkışlar yasak ancak Muğla'dan Antalya'ya iller arası giriş çıkış gibi düşünsünler. Alınan bu kararı olumlu karşılıyorum. Biraz hareket başlar hiç olmazsa." diye konuştu.

"Otellerin hazırlık süreci için olumlu bir adım"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur da alınan kararı bazı otellerin hazırlıklarını daha rahat yapabilmesi, tarımsal üretimin de rahatlıkla yürütülebilmesi için çok olumlu olduğunu ifade etti.

Turizmin gözde şehirleri Antalya ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının olumlu olduğunu aktaran Okutur, ancak bunun otellerin açılacağı, tatilin başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Turizmcilerin önlerini görebilmesi için salgının durumunun netleşmesi gerektiğini belirten Okutur, "Burada küçük düşünürsek, 'Aman bir hafta önce açalım' gibi yanlış düşüncelere saplanırsak daha kötü olabiliriz. Daha dikkatli davranmamız lazım. Şu an itibarıyla hazırlıklara başlayacağımız otellerde, bundan sonra hijyene en üst düzeyde dikkat etmemiz lazım." dedi.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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