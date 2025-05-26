Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli?

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin, Türkiye'yi Miss World 2018 yarışmasında temsil etmiş ve özellikle gençler arasında ilham kaynağı olmuştur. Peki, Şevval Şahin kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar...

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk model ve sosyal medya fenomenidir. 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Aslen Sivaslı bir baba ve Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır. 6 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmış ve burada büyümüştür. Eğitimini University of East London'da Moda Pazarlama (Fashion Marketing) bölümünde tamamlamıştır.

Şevval Şahin

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek Türkiye Güzeli unvanını kazanmıştır. Bu başarısıyla Türkiye'yi Çin'in Sanya kentinde düzenlenen Miss World 2018 yarışmasında temsil etmiştir.

Şevval Şahin, 1.82 metre boyunda ve yaklaşık 51-55 kilogram ağırlığındadır. Başak burcudur. Modellik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve çeşitli defilelerde, moda çekimlerinde yer almıştır. Ayrıca sosyal medya platformlarında da aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır.

Şevval Şahin

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Şevval Şahin, daha önce Pakistan asıllı iş insanı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ve sosyal medya fenomeni Yiğit Marcus Aral ile ilişkiler yaşamıştır. Son olarak işletmeci Murat Kazancıoğlu ile adı anılmıştır. Şevval Şahin, hem modellik kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.