Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
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Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsa ALMAÇAYIR / SABANCI Holding'in önde gelen isimlerinden Şevket Sabancı (85) dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsa ALMAÇAYIR/ SABANCI Holding'in önde gelen isimlerinden Şevket Sabancı (85) dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Sabancı için ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Sabancı ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Şevket Sabancı'nın oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı'nın taziye dileklerini kabul ettiği törende, Hayırlı Zerrin Sabancı, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 

Şevket Sabancı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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