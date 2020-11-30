Sevimli penguenler yemek saatini böyle bekliyor

Sevimli penguenler yemek saatini böyle bekliyor Yemek saati yaklaşınca yaşam alanlarının kapısında sıraya giriyorlar Bakıcılar, yemek için kapılara koşan penguenleri elleriyle besliyor Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin sevimli penguenlerinin, yemek...

Sevimli penguenler yemek saatini böyle bekliyor

Yemek saati yaklaşınca yaşam alanlarının kapısında sıraya giriyorlar

Bakıcılar, yemek için kapılara koşan penguenleri elleriyle besliyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin sevimli penguenlerinin, yemek saati geldiğinde yaşam alanlarının kapısının önünde toplanıp beklemeleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içinde 250'nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin Afrika Gözlüklü Penguenleri, sevimli halleri ve paytak yürüyüşleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Penguenlerin yemek saatini bilerek kapının önünde toplanıp, bakıcılarını beklemeleri ise renkli görüntüler oluşturuyor. Penguenler tarafından heyecanla karşılandıklarını gören bakıcılar, hayvanları elleriyle besliyor. Penguenlerin heyecanla yemek bekledikleri anlar ise ziyaretçilerin tebessüm etmelerine neden oluyor.

"Bütün penguenler kutuplarda yaşamıyor"

Hayvanat bahçesinin en çok ilgi gören hayvanlarından bir tanesinin Afrika penguenleri olduğunu söyleyen Hayvanat Bahçesi Kanatlılar Bölümü Baş Bakıcısı Mesut Kaya, "Arkamda görmüş olduğunuz penguenler gözlüklü penguen iye bildiğimiz, Afrika'nın güney kıyılarında yaşayan penguen türüdür. Bilinenin aksine, 'Kutuplarda yaşamıyor mu penguenler, burada nasıl yaşıyor?' gibi soruları çok alıyoruz. Lakin bütün penguenler kutuplarda yaşamıyor. Tam aksine azınlıkta olanlar kutuplarda yaşayanlar. 17 tane bilinen farklı penguen türü var ve bunların sadece 8 tanesi kutuplarda yaşıyor. Bu Afrika penguenleri de Afrika kıtasının güney kıyılarında yani kutuplara yakın bölgelerde yaşıyorlar. Ama iklimi tabii ki Türkiye'ye de uygun bir iklim" dedi.

"Doğadaki standartlara yakın bir şekilde beslemeye çalışıyoruz"

Hayvanat bahçesinde penguenlerin popülasyonunu kontrol ettiklerini kaydeden Kaya, "Bizim penguenlerimiz de her sene ürüyorlar. Bu sene 5 tane yavru aldık ve yavrularımız yetişkin boyutlara artık neredeyse ulaştılar. Diğer kuşların aksine daha çok kışa yakın aylarda ve kış aylarında ürüyorlar penguenler. Bütün penguen türleri böyledir. Kutuplardakiler özellikle kış ortasında ürerler diğer kuşların aksine. Son geçirdiğimiz yüzyıl içerisinde bir çok hayvanın nesli tükendi. Bir çok hayvanın nesli de tükenmekle yüz yüze gelmesine rağmen sırf parklardaki ve hayvanat bahçelerindeki hayvanlar sayesinde nesilleri devam etti. Bizim burada yapmış olduğumuz şey onlara hapis hayatı yaşatmak değil, doğadakine en yakın şartları sağlamaya çalışıyoruz. Tedavileri hiçbir şekilde aksatılmıyor. Rutin muayeneleri mevcut, hepsinin kimlikleri var, bilezikleri var. Takiplerini yapıyoruz. Doğadaki standartlara yakın bir şekilde beslemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onların konforunu üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Beslerken kapının önünde bakıcıyı bekliyorlar"

Penguenlerin içgüdüsel olarak yemek saatlerini bildiklerini aktaran Kaya, "Beslerken kapının önünde bakıcıyı bekliyorlar. Bunun kaynağı şu; saati biliyorlar aslında. Günde 2 öğün beslendikleri için yem saatleri yaklaştığı zaman hepsi içgüdüsel olarak saatlerinin geldiğini biliyorlar ve kapının önüne toplanıyorlar. Ardından beslenme alanına gittiklerinde bakıcımız elle bir miktar besliyor. Bunun sebebi de şu; hayvanları kendimize alıştırabilmemiz gerekiyor. Tedavi gerektiği zaman, muayene gerektiği zaman veya bilezik takmamız gerektiği zaman hayvanlara yaklaştığımızda onların bizden korkmaması, kaçmaması gerekiyor. Bu yüzden bu güveni sağlayabilmek adına bir miktar elle besliyoruz. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yanlarında oturuyoruz, yanımıza gelmelerini sağlıyoruz. Özellikle yavrular dünyaya yeni geldiklerinde, yetişkinliğe ulaştıklarında onlara daha çok vakit ayırmaya çalışıyoruz ki küçüklükten bize alışabilsinler ve ileride tedavi gibi durumlarda onları yakalayıp bir müdahalede bulunmamız gereken durumlarda bizden kaçmasın ve bize güvensinler diye" şeklinde konuştu.

"Diğer kuş türleri arasında çok farklılar"

Penguenlerin özellikle çocukların çok ilgi duyduğunu belirten Kaya, "Tabii bununla ilgili çizgi film çok fazla var. O yüzden çocukların çok ilgisini çeker. Görünüş itibariyle de çok sevimli kuşlardır. Uçamayan kuşlardır ama bunu yüzme yeteneğiyle tamamlayan kuşlar. En iyi yüzebilen deniz kuşlarıdır kendileri ve çok sevimli görüntüleri, paytak paytak yürüyüşleri çocukların çok ilgisini çekiyor ve aileler de beslenme saatlerini çok soruyorlar. Beslenme saatinde çokça ilgi gösterip islerler onları. Çünkü diğer kuş türleri arasında çok farklılar, yürüyüşleri çok farklı, çok sevimli duruyorlar, çıkardıkları sesler çok farklı. Bu yüzden dolayı çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir alan ve penguenlerle de çok keyifli"

Güzel bir gün geçirebilmek için ailesiyle birlikte İstanbul'dan Darıca'ya geldiklerini belirten Gülsüm Çıtak Durmaz ise şöyle konuştu: "Güney Afrika penguenlerini daha önce hiç görmemiştim. Hayvanat bahçesi onlar için çok güzel bir ortam hazırlamış. Bayağı da güzel, doğal hallerini de görebiliyorum. Kafes içinde değil de geniş bir alan içerisinde doğal hareketlerini de görebiliyorum. Alışveriş merkezlerindeki gibi bir penguen seyredişi olmadı. Çok güzel oldu. Zaten hayvanat bahçesi olduğu gibi dünya çapında, bence çok güzel bir hayvanat bahçesi. Mesela burada bir penguen rahat rahat çevrede geziyor, yüzüyor. Güzel bir alan ve penguenlerle de çok keyifli."

Çocukların en çok ilgi gösterdiği hayvanlar penguenler

Annesi ve babasıyla birlikte hayvanları seyreden 8 yaşındaki minik Aslı Berra Durmaz ise, penguenleri çok değişik ve çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU