Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını zorla araca bindirip kaçırmak isterken polis ekiplerince yakalanan şahıs güçlükle gözaltına alınırken, polise zor anlar yaşatan şahıs bir yandan aracının bir yandan da araçta bulunan bir CD'nin derdine düşerek, "Arabayı kırar bak, kardı arabamı.

Sevgilisi olduğu iddia edilen kadını zorla araca bindirip kaçırmak isterken polis ekiplerince yakalanan şahıs güçlükle gözaltına alınırken, polise zor anlar yaşatan şahıs bir yandan aracının bir yandan da araçta bulunan bir CD'nin derdine düşerek, "Arabayı kırar bak, kardı arabamı. Arabamdan CD'mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece" diyerek ilginç bir girişimde bulundu.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.'yi (26) zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi. Araca binmek istemeyen kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çığlıkları duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine yakın olan tüm ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden trafik ve asayiş ekipleri şahsı 68 BE 037 plakalı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Sebahattin K. isimli şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri şahsın direnmesi üzerine zorluk çekerken, polis aracına bindirilmek istenen şahıs kendisini tutan polis memuruna "Arabayı kırar bak, kardı arabamı" diye diğer polis memurlarını şikayet etti. "Arabanın arkasından CD'mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece" diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel olurken, aracına binmek isteyen şahıs, polis memurlarına, "Çekil lan, arabayı kırıyor lan. Kırdın mı arabayı?" diye bağırarak tepki gösterdi. Ardından polis kontrolünde aracının bagaj kısmına yönelen Sebahattin K. bagajdan CD'yi alarak, "Şikayetçiyim" diyerek polis aracına bindirildi. Bu sırada kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını fark eden Sebahattin K. basın mensuplarını da tehdit etti.

Sebahattin K. tarafından darp edilerek kaçırılmak istenen kadın ise olay yerindeki trafik polislerinin aracına bindirilerek sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü
Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Donald Trump Aykut Erdoğdu Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Hadise Beren Saat Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 00:55:55. #1.16#

title