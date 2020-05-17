Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor
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Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Maya takvimine dayanan kıyamet inanışında adı geçen ve bu nedenle 2012 yılında adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz günler yaşıyor.

Sessizliğe bürünen
17.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:12

Maya takvimine dayanan kıyamet inanışında adı geçen ve bu nedenle 2012 yılında adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessiz günler yaşıyor.

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takviminde, Fransa'nın Bugarach köyü ile birlikte "kıyametten etkilenmeyecek köy" olarak adının geçmesiyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan ve halen Türkiye'nin en fazla turist çeken köylerinden biri olan Şirince, her yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Özellikle ilkbahar aylarında günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Kovid-19 salgınından dolayı iki aydır sessizliğe büründü.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen Şirince'de sessizliğe alışık olmayan mahalle sakinleri, tarihi bölgenin yeniden cıvıltılı günlerine kavuşmasını bekliyor.

Şehrin stresli hayatına alternatif sunan şirin köyde, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, haziran ayında ziyaretçileri ağırlamayı öngören esnaf, hazırlıklarını sürdürüyor.

"İnsanların koronavirüse yakalanmalarını önleyecek tedbirleri alacağız"

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 bin 600 yıllık tarihiyle en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şirince'nin, koronavirüs nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründüğünü söyledi.

Son yıllarda başta yabancı turistler olmak üzere ziyaretçi akınına uğrayan Şirince'nin salgın sonrası yeniden eski günlerine döneceğine inandığını belirten İnci, bu yönde hazırlık yaptıklarını anlattı.

Ekrem İnci, ülke olarak koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olunduğunu ve bu kazanımları kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir virüs olmazsa burada insanlar yürüyecek yer bulamazdı. Yıllık yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor Şirince'yi. Bu problemler çözüldükten sonra misafirlerimizin burayı en güzel şekilde ziyaret edebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara başladık. Bu konuyla ilgili insanların koronavirüse yakalanmalarını önleyecek tedbirleri alacağız. İnşallah açıklanacak takvime göre çalışmalara başlayacağız ve burayı tekrar insanların hizmetine sunacağız. Burada giriş-çıkışları kontrol altına alacağız, ısı ölçer uygulaması yapacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve maskesiz kimsenin girişine müsaade etmeyeceğiz. Şayet restoran gibi yerler de açılırsa kesinlikle tek kullanımlık, bardak, çatal, bıçak, tabak gibi malzemelerin kullanılmasını sağlayacağız. Tabii ki insanların bu güzel köyümüzü görmelerine de vesile olacağız."

"10 müşteri alıyorsak, 5 almaya çalışacağız"

Pansiyon işletmecisi Ahmet Irak da 40 yıldır turizm işiyle uğraştığını ve şimdiye kadar böyle bir sakinlikle karşılaşmadığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 aydır turizm işletmelerinin kapalı olduğunu hatırlatan Irak, şöyle konuştu:

"Şirince'de yavaş yavaş hazırlıklara başlanıyor. Haziran ayında bazı yerlerin açılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla turizm başlayacak. Şu anda sessizlik var. Normalde bu aylarda çok kalabalıktı. Turizmin en yoğun olduğu zamanlardı. Bu yıl da böyle oldu. Önemli olan sağlık tabi. Bundan sonraki süreçte virüse karşı aramıza mesafe koyacağız, hijyene önem vereceğiz, 10 müşteri alıyorsak, 5 almaya çalışacağız. Bir süre böyle devam edip kaliteden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz."

"Sessizlik bize geçmişi hatırlattı"

Aynı zamanda turizm işiyle uğraşan, mahallenin muhtarı İsmail Yıldırdı ise en kısa sürede eski güzel günlere dönüleceğine inandığını ifade etti.

Şimdiden taleplerin yoğun olduğunu belirten Yıldırdı, "Sessizlik bize geçmişi hatırlattı. 1980'li yıllarda Şirince böyle boştu. Ama alacağımız önlemlerle kısa zamanda bu sıkıntının geçeceğine inanıyoruz. Esnaf haziranı bekliyor. Yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Yaklaşık 2,5 aydır dükkanlar kapalı olduğundan şu anda temizlik yapıyoruz. Biz bu mevsimde günde 4 bin kişi bekliyorduk. Ama şu anda böyle. Süreçten sonra aşırı bir hareketlilik bekliyoruz. Şimdiden telefonlarımız susmuyor, talepler çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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