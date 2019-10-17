17.10.2019 10:42

Ses kısıklığı sorunu yaşayanlar ilk olarak ses kısıklığı nasıl sorusunu soruyor. Ses kısıklığının geçmesi için yapılması gereken ilk şey, sigara içiliyorsa sigarayı bırakmak ve ses tellerini dinlendirmektir. Bunun dışında ses kısıklığına ne iyi gelir evde çözüm ve ses kısıklığı alternatif çözümler gibi yöntemler bu sorunun giderilmesine yardım etmektedir.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığına ne iyi gelir dendiğinde birçok farklı çözüm öne çıkmaktadır. İşte ses kısıklığına ne iyi gelir çözümler:

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 1

Ses kısıklığına ne iyi gelir için Ilık tuzlu su ile gargara uygulaması: Ses kısıklığına ne iyi gelir konusunda araştırma yapanlara sunulan en pratik yöntemlerden biri olan tuzlu su ile gargara oldukça kolay bir yöntemdir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyerek karışım oluşturun. Bu karışımla gargara yapın. Yavaş yavaş ses kısıklığı sorunu azalacaktır.

SES KISIKLIĞININ NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 2

Ses kısıklığının ne iyi gelir için solunan havayı nemlendirme yöntemi: Devamlı kuru havayı solumak ses tellerini tahriş edebilir. Bunun sonucu olarak ses tellerinin iltihaplanması gibi sorunlar baş gösterebilir. Nemli hava solumak, ılık duş almak ve buna benzer nefesi nemlendirici uygulamalar yapmak ses tellerinizi rahatlatıcı etki gösterebilir.

SES KISIKLIĞINDA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 3

Ses kısıklığında ne iyi gelir için boğaz pastilleri kullanma yöntemi: Pastilleri ses teli kısıklığı sorunu çözümü için kullanabilirsiniz. Ekinezya, limon, bal veya yeşil çay özlü pastiller kullanarak ses kısıklığına çözüm üretebilirsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR EVDE ÇÖZÜM/ ÇÖZÜM 4

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde için elma sirkesi içme yöntemi: Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardım eden elma sirkesi, ses kısıklığı için de yardımcı bir malzemedir. Bunun için bir çay bardağı suya bir çay kaşığı bal ve süzülmemiş elma sirkesi ekleyin. Günde iki-üç defa bu karışımı tüketin.

SES KİSİKLİGİNA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 5

Ses kisikligina ne iyi gelir için ballı papatya çayı tüketme yöntemi: Tahriş olmuş boğazınız için ılık bir fincan çay içmek etkili bir çözüm olacaktır. Vücudu güçlendiren güçlü antioksidanlar içeren papatya gibi bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirerek ses kısıklığını gidermeye yardım eder.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 6

Ses kısıklığına ne iyi gelir için zencefil kökü yöntemi: Pek çok rahatsızlığın çözümünde kullanılan zencefil kökü, larenjite yol açan kuru, rahatsız edici öksürüğü gidermeye yardımcı olur. Farklı şekillerde hazırladığınız zencefili damak tadınıza göre hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Ses kısıklığına ne iyi gelir

SES KISIKLIĞI NEDİR?

Ses kısıklığı bir hastalık değil bir belirtidir. Ses kısıklığı durumunda ses titrek, kısık olabilir; ses tonunda değişiklik ve ses yüksekliği olabilir. Bu sorunun teme nedeni ses kutusundaki ses üreten kısımları ola vokal kıvrımları ile ilgilidir. Genelde geçici bir durumdur ama bazen gırtlak kanseri gibi ciddi sorunların da habercisi olabilir.

SES KISIKLIĞI NEDEN OLUR?

Sesin oluşumunda 3 ana bölüm görevlidir. Bunlar, ses telleri, akciğer ve sese şekil veren dudak, çene ve dil kaslarıdır. Ses tellerinin tahriş olması ya da farklı nedenlerle zara görmesi ses kısıklığına neden olur. Ses telleri ve ses kutusu arasında bulunan glottis boşluğu çeşitli nedenlerle yeterli şekilde kapanmaz ve buna bağlı olarak ses kısıklığı yaşanır.

SES KISIKLIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Besinlerin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle boğazda tahriş sonucu ses kısıklığı oluşabilir.

Sigara kullanımı ses kısıklığı nedenlerindendir.

Alkollü ve kafeinli içecekler ses kısıklığı sorununa yol açabilir.

Alerjilerden dolayı ses kısıklığı olabilir. Uzun süreli şarkı söylemek ve çığlık atmak gibi eylemler ses kısıklığı sorununa yol açabilir.

Aşırı şekilde öksürmek ses kısıklığı sorununa neden olabilir.

Toksik maddelerin solunması da ses kısıklığı sorunu yaşatabilir.

Ses kutusu bölgesine, gırtlağa darbe almak ses kısıklığı nedenlerindendir.

Ses kısıklığı sorununun diğer nedenleri:

Tahrişe neden olan ajanların solunması

Ergenliğe geçiş dönemleri

Akciğer, tiroid ve boğaz kanseri

Tiroid bezinde fonksiyon bozukluğu

Aortta keseleşme

İnme, parkinson ve nörolojik çeşitli hastalıklar

SES KISIKLIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Ses kısıklığı tedavisi, ses kısıklığı oluşumu nedenlerine göre planlama yapılarak yürütülür.

Üst solunum yollarında enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan akut larenjit, vücudun kendi mekanizmasıyla kendi kendine düzelir. Bu sorunun giderilmesinde öksürük giderici ilaçlar ve nemlendirilmiş hava ile destekleyici tedaviler kullanılabilir.

Ses tellerinde oluşan tahrişi azaltmak için dinlenme tavsiye edilir. Sesi fazla kullanma ve yanlış kullanma nedeniyle ses kısıklığı yaşayan kişiler kesinlikle sesini dinlendirmelidir.

Akut larenjit vakalarında antibiyotik genellikle etkili değildir.

Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir.

SES KISIKLIĞI NASIL GEÇER?

Ses kısıklığına ne iyi gelir ve ses kısıklığında ne iyi gelir gibi soruların cevaplarını merak edenler ses kısıklığı nasıl geçer konusunu da merak etmektedir. Ses kısıklığı nasıl geçer dendiğinde ilk yapılması gereken şey ses tellerini dinlendirmek olmalıdır. Eğer birey sigara kullanıyorsa sigarayı bırakmalıdır. Zaman alan bir süreç olan bu sorunda uzun süre konuşma ve bağırma gibi faaliyetlerden kaçınmak gerekir. Bu süreç boyunca olabildiğince sesini doğal ve rahat seviyede tutmaya özen gösterin.

Ses kısıklığına ne iyi gelir

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR: ALTERNATİFLER

Ses kısıklığına ne iyi gelir konusunda genel çözümlere ek olarak bal, sarımsak, limon ve turp gibi farklı doğal alternatiflere de sahipsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ BAL UYGULAMASI

Ses kısıklığına ne iyi gelir konusunda farklı alternatif çözümlere de sahipsiniz. Özellik soğuk havalardan dolayı ses kısıklığı sorunu yaşıyorsanız bal uygulamasını deneyebilirsiniz. Balı damak zevkinize çay ve özel karşım şekilde hazırlayarak tüketebilir, boğazınızı rahatlatabilirsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ LİMON UYGULAMASI

Limon da bal gibi güçlü bir ses kısıklığı savaşçısıdır. Bir bardak ılı suya bolca limon damlatarak limonlu suyu içebilir; limonun rahatlatıcı özelliğinden faydalanabilirsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ SARIMSAK UYGULAMASI

Ses kısıklığına ne iyi gelir konusunda sahip olduğunuz en büyük silahlardan biri de sarımsaktır. Doğal antibiyotik olarak tanınan sarımsak, ses kısıklığı sorunu için de yardımcı bir besindir. 1-2 diş sarımsak tüketerek ses kısıklığına çözüm üretebilirsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ TURP UYGULAMASI

Bal ve siyah turp karışımını kullanarak ses kısıklığına ne iyi gelir çözümü üretebilirsiniz. Buna alternatif olarak turp suyunu kullanabilirsiniz. Turpu rendeleyin, tülbentten geçirin ve elde ettiğiniz sıvıyla gargara yapın bu kadar basit.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ EKİNEZYA ÇAYI UYGULAMASI

Sakinleştirici özelliği ile tanınan ekinezya çayı, ses kısıklığı sorunu için de size yardımcı olur. 1-2 fincan ekinezya çayı tüketerek ses kısıklığınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR/ EV YAPIMI PASTİL UYGULAMASI

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde çözüm konusunda özel bir seçeneğe sahipsiniz: Ev yapımı boğaz pastili. : Ev yapımı boğaz pastili tarifi:

Bir tencereye bir su barağı şeker koyun. Üzerine yarım su bardağı su ekleyip taze limon sıkın. 1 yemek kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zencefil de ekleyin. Karanfili tahta havanda ezip çeyrek çay kaşığı kaşığı toz karanfili karışıma ilave edin. Malzemeleri karıştırıp altını açın. Pişirirken devamlı karıştırın. Ardından yağlı kâğıt serini fırın tepsisine yemek kaşığıyla beze beze halinde dökün. Her beze bir bozuk para büyüklüğünde olması yeterlidir. Üzerine pudra şekeri serpip soğumaya bırakın. Pastillerinizi kutu içine koyarak muhafaza edebilir, dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Not: Her türlü sağlık sorunuzda öncelikle doktorunuza başvurmayı ve doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda adımlar atmayı unutmayın.