Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!

Yeniden yayın hayatın başlayan Flash TV' magazin gündeminin konuşulduğu Al Sana Haber programıyla adından söz ettirmeye başladı. Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan ile ilgili ortaya attığı iddia programa damga vurdu. Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'ı paylaşamadıkları için kavga etti. Nihat Doğan, bu iddiaları ''Biz dosttuk'' diyerek yalanladı.

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 Türk sinema oyuncusu. Serpil Çakmaklı, Eskişehir'de doğdu. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı.

SERPİL ÇAKMAKLI FİLMLERİ!

1980 Devlet Kuşu Aynur

1980 Huzurum Kalmadı Zeynep

1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı

1981 İtirazım Var

1981 Acı Gerçekler Pınar

1981 Şaka Yapma Pınar

1981 Yaşamak Bu Değil Emine

1981 Sevdalım Menekşe

1981 Mutlu Ol Yeter Gül

1982 Yürek Yarası Zeynep

1982 Bir Pazar Günü Kader

1982 Tomruk Gülçiçek

1982 Günaha Girme Bahar

1982 Çayda Çıra Fidan

1982 Beni Unutma Nisan

1983 Yıkılan Gurur Gamze

1983 Yaktı Beni Neslihan

1984 Yaşadıkça Serpil

1985 Yılanların Öcü Fatmaca

1985 Kan Cansu

1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil

1985 Biz Bir Aileyiz Deniz

1985 14 Numara Yaprak

1986 Kafesteki Kadın Işık

1986 Değişim Cemile

1986 Allı Dudaklım Oya

1986 Güzelim Zeynep

1986 Sıcak Geceler Selma

1986 Prenses Nevres

1986 Yollu Dilber Dilber

1987 Papatya Papatya

1987 Sevgiye Hasret Aslı

1987 İşte Kadın Gül

1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra

1987 Pusu

1987 Vurgun Aysel

1987 Patroniçe Gülsüm Temiz

1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz

1988 Sevince Sedef

1988 Dört Köşe Dünya Ceyda

1988 Sen ve Ben Serpil

1988 Gazeteci Kız

1988 Ateş Gibi

1988 Sevgili Bayan

1989 Şahane Evlilik Mehtap

1989 Şöhret Tutkusu Kezban

1990 Çılgın Aşıklar

1990 Bir İçim Su

1990 Aşkın Kesişme Noktası Hürmet

1993 Çok Özel İlişkiler Zeynep

1993 Gecem ve Gündüzüm

1996 Drejan Şilan

2003 Çığlığın Dağlarda Yükselir Aspasya

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.

1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. "Afrodit" lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.

Filmografi

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben De Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller De Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

katillerde ağlar

Vahşi Ve Güzel (1989)

Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)

Kızma Birader (2005) - (TV Dizi

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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