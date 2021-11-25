Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı filmleri!
Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu haberin ardından Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmak kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmaklı filmleri! aratıldı.
Yeniden yayın hayatın başlayan Flash TV' magazin gündeminin konuşulduğu Al Sana Haber programıyla adından söz ettirmeye başladı. Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan ile ilgili ortaya attığı iddia programa damga vurdu. Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'ı paylaşamadıkları için kavga etti. Nihat Doğan, bu iddiaları ''Biz dosttuk'' diyerek yalanladı.
Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 Türk sinema oyuncusu. Serpil Çakmaklı, Eskişehir'de doğdu. Gerçek adı Şener Dönmez'dir. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı. Sahnelerde solistlik de yapan Çakmaklı 4 albüm çıkardı.
1980 Devlet Kuşu Aynur
1980 Huzurum Kalmadı Zeynep
1981 Yüz Karası/Şöhretin Sonu Aslı
1981 İtirazım Var
1981 Acı Gerçekler Pınar
1981 Şaka Yapma Pınar
1981 Yaşamak Bu Değil Emine
1981 Sevdalım Menekşe
1981 Mutlu Ol Yeter Gül
1982 Yürek Yarası Zeynep
1982 Bir Pazar Günü Kader
1982 Tomruk Gülçiçek
1982 Günaha Girme Bahar
1982 Çayda Çıra Fidan
1982 Beni Unutma Nisan
1983 Yıkılan Gurur Gamze
1983 Yaktı Beni Neslihan
1984 Yaşadıkça Serpil
1985 Yılanların Öcü Fatmaca
1985 Kan Cansu
1985 Bu İkiliye Dikkat Serpil
1985 Biz Bir Aileyiz Deniz
1985 14 Numara Yaprak
1986 Kafesteki Kadın Işık
1986 Değişim Cemile
1986 Allı Dudaklım Oya
1986 Güzelim Zeynep
1986 Sıcak Geceler Selma
1986 Prenses Nevres
1986 Yollu Dilber Dilber
1987 Papatya Papatya
1987 Sevgiye Hasret Aslı
1987 İşte Kadın Gül
1987 Alnımdaki Bıçak Yarası Zehra
1987 Pusu
1987 Vurgun Aysel
1987 Patroniçe Gülsüm Temiz
1987 Patroniçe 2 Gülsüm Temiz
1988 Sevince Sedef
1988 Dört Köşe Dünya Ceyda
1988 Sen ve Ben Serpil
1988 Gazeteci Kız
1988 Ateş Gibi
1988 Sevgili Bayan
1989 Şahane Evlilik Mehtap
1989 Şöhret Tutkusu Kezban
1990 Çılgın Aşıklar
1990 Bir İçim Su
1990 Aşkın Kesişme Noktası Hürmet
1993 Çok Özel İlişkiler Zeynep
1993 Gecem ve Gündüzüm
1996 Drejan Şilan
2003 Çığlığın Dağlarda Yükselir Aspasya
Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.
Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.
Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.
1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. "Afrodit" lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.
Filmografi
İsyan (1975)
Taksi Şoförü (1976)
Akrep Yuvası (1977)
Vurun Beni Öldürün (1980)
Ağla Gözlerim (1981)
Günah Defteri (1981)
Ben De Özledim (1981)
Nikah Masası (1982)
Aşkların En Güzeli (1982)
İlişki (1983)
Bataklıkta Bir Gül (1983)
Gecelerin Kadını (1983)
Kadınca (1984)
Sokaktan Gelen Kadın (1984)
Kızgın Güneş (1984)
Katiller De Ağlar (1985)
Arzu (1985)
Bu İkiliye Dikkat (1985)
Sarı Bela (1985)
Mavi Yolculuk (1986)
Seviyorum (1986)
Afrodit (1987)
Güneşten De Sıcak/ Sarı Güneş (1987)
Yaşamak (1988)
katillerde ağlar
Vahşi Ve Güzel (1989)
Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)
Kızma Birader (2005) - (TV Dizi
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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