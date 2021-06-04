Serkay Tütüncü kimdir? İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

2016 yılında Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Serkay Tütüncü, Survivor yarışmasından sonra oyunculuğa adım attı. En son FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aralarındaki aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer almayabaşladı. Son dönemde internette en çok aranan isimler arasında yer alan Masumiyet'in İlker'i, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?