Serkay Tütüncü kimdir? İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Serkay Tütüncü kimdir? İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

Serkay Tütüncü kimdir? İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?
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2016 yılında Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Serkay Tütüncü, Survivor yarışmasından sonra oyunculuğa adım attı. En son FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aralarındaki aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer almayabaşladı. Son dönemde internette en çok aranan isimler arasında yer alan Masumiyet'in İlker'i, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

2016 yılında Survivor yarışmasıyla ismini duyuranSerkay Tütüncü, Survivor yarışmasından sonra oyunculuğa adım attı. En son FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı İlayda Alişan ile aralarındaki aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer almayabaşladı. Son dönemde internette en çok aranan isimler arasında yer alan Masumiyet'in İlker'i, Serkay Tütüncü kimdir? İlayda Alişan ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire'de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa da adım attı. 2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Serkay Tütüncü son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİ

2021– Masumiyet (İlker Ilgaz)

2020 – Bay Yanlış (Ozan Dinçer)

Afili Aşk (Volkan Çekerek)

İnsanlık Suçu (Gökhan) (TV Dizisi)

2016 – Para Bende (Sunucu)

2016 - Survivor (Gönüllüler)

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