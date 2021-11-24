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Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Serik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, dolayısıyla tören düzenlendi.

Serik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programa geçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz yaptığı konuşmada, Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü'nün kutlandığını hatırlattı.

Ekiz, "İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel becerileri kazandıktan sonra daha donanımlı hale gelebilmesi için bir eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Yarınların daha aydınlık olması muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır." dedi.

Programda mesleğe yeni başlayan 12 aday öğretmen yemin etti.

Serikli öğretmenlerden oluşan folklor ekibinin gösterisinin ardından, öğretmenler arasında düzenlenen satranç ve tenis müsabakası ile öğrenciler için düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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