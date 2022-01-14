Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini bitiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin ilişkileri önceki akşam belgelenmiş oldu.

İLK KEZ YAN YANALAR

İlişkilerini en başından beri gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam ilk kez yan yana görüntülendi. Gossippasta isimli Instagram hesabının yayınladığı görüntülerde ikili, yan yana yürüyor. Çift, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

SEVGİLİSİNİN ARABASINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bir süredir Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansımıştı. Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahseden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara sessiz kalmıştı. Ancak güzel oyuncu, Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı Umut Evirgen'in aracında görüntülenmişti.

UMUT EVİRGEN İLİŞKİYİ İLAN ETMİŞTİ

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz kasım ayında bir davetten çıkmıştı. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etmişti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulunmuştu.

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