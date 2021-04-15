Seren Serengil, Burak Sergen hakkındaki yorumuyla şoke etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seren Serengil, Burak Sergen hakkındaki yorumuyla şoke etti!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Seren Serengil, Burak Sergen hakkındaki yorumuyla şoke etti!

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Seren Serengil, Burak Sergen hakkında yaptığı yorumla şoke etti

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir
Sağlık Bakanı Koca'dan "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı. Bu haber sevenlerini üzerken Seren Serengil ise habere yaptığı yorumla herkesi şaşkına çevirdi.

"SAĞLIĞIN ŞAKASI OLMAZ"

Seren Serengil bu haberin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" diye yazdı. Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçileri "Sağlığın şakası olmaz" görüşünde birleşti.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterini oynayan Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından dizideki düşmanı Melis Sezen ile bir fotoğrafını yayınlamıştı.

'METRES' YORUMU OLAY OLMUŞTU

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise ilginç bir paylaşım yapmıştı. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan 60 yaşındaki Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisiyle ekrana geliyordu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seren Serengil, Burak Sergen hakkındaki yorumuyla şoke etti! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:05:42. #1.16#

title