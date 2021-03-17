Sera Tokdemir kimdir?
İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapan Sera Tokdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sera Tokdemir hayatı ve biyografisi nedir?
İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yapan Sera Tokdemir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sera Tokdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SERA TOKDEMİR KİMDİR?
1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılması ile sonlandı.
Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katıldı. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yaptı. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirdi. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol aldı. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırdı. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü. Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.
FİLMOGRAFİSİ
Aşk Geliyorum Demez
Hırçın Kız Kadife
Çakallarla Dans
Bana Bir Soygun Yaz
Su ve Ateş
Bizim Hikaye
Mucize 2: Aşk
DİZİLERİ
Ey Aşk Nerdesin
Kapalıçarşı
İstanbul Çocukları
Kanıt
Hayat Devam Ediyor
Yüksek Giriş
Ben de Özledim
Böyle Bitmesin
Analı Oğullu
Kertenkele
Diriliş Ertuğrul
Tozkoparan İskender