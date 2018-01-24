YPG'lilerden Temizlenen Şenkal'e Dönüş Yapan Siviller, Mehmetçiği Alnından Öpüp Teşekkür Etti

Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden kurtardığı ilk köy olan Şenkal'de büyük coşku var. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki köye sivillerin dönüşü başladı. Bir traktörün kasasında 5 çocuğuyla köyüne dönen Ayşe Mahmud, sevinç gözyaşlarıyla askerleri alınlarından öperek teşekkür etti ve "Hoş geldiniz, Allah sizden razı olsun" dedi.

18 NOKTA TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Azez cephesini de açarak Afrin'i dört koldan kuşatan Mehmetçik ve ÖSO, teröristleri temizleyerek merkeze doğru adım adım ilerliyor. Operasyonun 4. gününde teröristlerden arındırılan yerleşim yeri sayısı 18'e yükseldi. Azez ve Kilis'e bakan stratejik nokta Burseya Dağı'nın önceki gün ele geçirilmesinin ardından dün de PKK'dan temizlenen yerlere Afrin batısındaki Şeyh Hadid ve Hammam köyleri eklendi. Stratejik Cinderes beldesine bağlı Hammam köyü ve çevresindeki tepeleri ele geçiren Mehmetçik ile ÖSO, bu bölgede kritik bir noktayı daha teröristlerden temizlemiş oldu. Cinderes, PKK'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin'e uzanan düz bir vadi konumunda.

KÖYLERDE BÜYÜK SEVİNÇ

Teröristlerin imhası devam ederken, Mehmetçik ve ÖSO'nun ortaklaşa kurtardığı köylerde halkın yaşadığı sevinç ise görenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Harekât kapsamında örgütün elinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'de büyük coşku var. Türkiye sınırına 5, Kilis'in Gülbaba köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan köye sivillerin dönüşü başladı. Halkın eşyalarına zarar gelmemesi için ÖSO savaşçılarının 24 saat nöbet tuttuğu köye 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında dönen Ayşe Mahmud, gözyaşlarını tutamadı. Köyünü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yapan Mahmud, askerleri alınlarından öperek onlara teşekkür etti. Türkiye'ye ve ÖSO güçlerine minnettarlığını sunan Şenkalli kadın, askerlerin de yardımıyla traktör kasasındaki eşyalarını yaklaşık bir yıldır ayrı kaldığı evine taşıyıp yerleştirdi.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Köyüne dönmenin sevincini yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Mahmud, terör örgütü PYD'nin bölgeye gelmesiyle beraber evlatlarının zorla silah altına alınmak istendiğini söyledi. Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun teröristler tarafından esir alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum. İnşallah onlara da kavuşurum. Onun için dua etmekten başka çarem yok. Şimdiye kadar bazı köylerde yaşamaya çalıştık ama yabanda yaşamak zor oluyor.

Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik" dedi. Köyüne ulaştığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Mahmud, şöyle konuştu: "Bizim için Arap, Kürt, Türk hepsi bir, hepsi benim evlatlarım. Ama bu teröristler bizi sürekli tehdit ediyordu. Çünkü bize hep şunu dediler; ÖSO gelirse Türkiye ile beraber sizi keserler, öldürürler. Buraya gelirken de korktuk ama şu gördüklerimiz bizi çok duygulandırdı. Allah Türkiye'den de Recep Tayyip Erdoğan'dan da ÖSO'dan da razı olsun." (Kaynak: Yeni Şafak)