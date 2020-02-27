Senfonik Destan konseri izleyenleri büyüledi

27.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:22

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza Senfonik Destan Konseri Çorlu'da gerçekleştirildi. Konser öncesi konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza Senfonik Destan" Konseri ile dönemin hissiyatını birlikte yaşayacağız" dedi.



Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza Senfonik Destan konseri öncesinde kürsüye çıkan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, düzenlenen konserden dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, "Konseri daha önce de sahnelemek istemiştik ancak Elazığ'da yaşanan depremin ardından bu tarihe ertelemiştik. Bu gece çok keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulacağız. Cumhuriyet dönemi ve öncesindeki hissiyatı hep birlikte yaşayacağız. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyorum" diye konuştu.



Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi inşaatının tamamlanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin projeye destek olacağını müjdeleyerek konuşmasına başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, projenin en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.



Başkan Albayrak konuşmasında, "Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın bir ifadesi olarak 1919'dan Çok Önce, 1923'ten Sonsuza Senfonik Destan konserlerine Çorlu konserimizi de eklemiş bulunuyoruz. Tekirdağ her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Şehrimiz artık kültür-sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden biri oldu. Çorlulu vatandaşlarımıza, bu güzel gecede bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eserde, Cumhuriyet fikrinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı destansı bir dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldı.



Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra konserinde ayrıca dramatik anlatıyla özgün bestelerin yanı sıra Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gelem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet gibi dönem şarkıları da seslendirildi. Konseri izleyen vatandaşlar yaklaşık 2 saat süren Senfonik Destan'ı ayakta alkışladı.



Konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şef Musa Göçmen ile Devlet Sanatçısı ve Müzisyen Boğaçhan Sözmen'e çiçek takdim ederek tebrik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA